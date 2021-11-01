Ольга Бузова закатила скандал после изгнания из МХАТа

Отмена спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой спровоцировала скандал Фото: Иван МАКЕЕВ

Вторые сутки театралы и все неравнодушные обсуждают решение руководства МХАТа имени Горького отменить спектакль "Чудесный грузин" с участием с Ольгой Бузовой. Как заявили в культурном учреждении, данное решение принято из-за низких продаж билетов. Однако поющая ведущая с таким утверждением категорически не согласна. Воспитанница "Дома-2" сделала ряд одиозных высказываний. Меж тем стало известно о том, что худрук театра Эдуард Бояков уволился.

Отмена спектакля "Чудесный грузин" с участием Ольги Бузовой спровоцировала скандал. Певица должна была вновь выйти на театральные подмостки в начале ноября. Однако МХАТ им. М. Горького вынужден отменить 2 ноября спектакль в связи с плохими продажами билетов. Такое решение принял новый генеральный директор театра Владимир Кехман. При этом на сайте культурного учреждения уточняется, что МХАТ не снимает спектакль с репертуара, а переносит на неопределенный срок.

Мимо скандала не прошла Ксения Собчак, которая высмеяла Бузову. "Вся эта ситуация с Олей напоминает еврейский анекдот «купи козу - продай козу». Для тех, кто не знает, это универсальная формула, как исправить любую ситуацию. Если тебе плохо живется, покупаешь козу, всем становится еще хуже и неудобнее. Потом убираешь козу - и сразу кажется, что жизнь наконец налаживается", - поделилась 39-летняя телеведущая.

На предмет сложившейся во МХАТе ситуации порассуждала и Тина Канделаки. "На спектакль «Чудесный грузин» было продано 225 билетов на сумму 493 650 рублей. Для сравнения: на спектакль «Лес» 30 октября было продано 600 билетов. Даже по минимальной цене билета это в два раза больше сборов. А теперь еще более показательные цифры. На театральную постановку Никиты Михалкова «12» - по его фильму - было продано 800 билетов. При этом минимальная цена билета - 7800 рублей!", - разложила по полочкам знаменитость.

Тина подчеркнула, что не всегда хайп приносит продажи. "Володя Кехман свое дело знает - как знает и про хайп, и про его конверсию в сейлз. Так что упоминание театра в разы увеличится, как и стремление Володи зарабатывать на культуре. Вчера обсуждала с ним театральных амбассадоров. Не удивлю вас, если скажу, что Цискаридзе на первом месте. И по рекомендациям, и по конверсии", - заверила теледива.

Сама Бузова тоже молчать не стала. "Уважаемый МХАТ. Желаю вам всегда таких же продаж на все ваши постановки, какие были на спектакле с моим участием «Чудесный грузин»", - отреагировала Ольга на решение об отмене спектакля. Правда, поклонники юмора поющей ведущей не поняли. Так как собственно продажи оставили желать лучшего.

Но вокалистка на этом не угомонилась. "Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду. Мы очень долго ждали, когда нам дадут дату. И вот - ура! Наконец-то у всех актеров - а их в постановке «Чудесный грузин» аж 30, (а над самим спектаклем работало более 70 сотрудников) - нашлось время, и мы выбрали дату 2 ноября. С внесением в афишу все тянули и тянули, и вот за неделю до показа наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считанные дни…", - написала певица в блоге свою версию.

Больше всего Бузову возмутило тот факт, что ее изгнали из театра. "Со мной попрощались в смс некоторые ребята из нашего коллектива, хотя в графике у меня стояли спектакли 2 ноября и 23 декабря…Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!", - возмущается 35-летняя артистка.

Она подчеркнула, что ей очень обидно за худрука МХАТа Эдуарда Боякова. "Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта", - написал Бояков в блоге.

Напомним, участие Ольги Бузовой в спектакле "Чудесный грузин" встретило неоднозначную реакцию россиян. Кто-то поддержал смелый эксперимент театра, но другие обвиняли руководство культурного учреждения в желании похайпиться.