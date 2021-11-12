Алкоголизм, измена жены, скандал с Петросяном: перед смертью Виктор Коклюшкин жил затворником

Не стало известного российского писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни от острой сердечной недостаточности. В последние месяцы жизни сатирик неоднократно попадал в больницы. Он вел практически затворнический образ жизни.

Виктор Коклюшкин был женат дважды. Первой супругой сатирика была Любовь Сэпп. В этом браке родилась дочь Эльга, ставшая впоследствии супругой тележурналиста Владимира Соловьева. Второй женой юмориста стала писательница Ольга Злотник. У пары родился сын Ян, который трудится художником-оформителем. У Виктора Михайловича остались пять внуков.

Писатель со второй супругой Ольгой.

Близкий друг сатирика Лев Новоженовым буквально раздавлен горем. Он дружил с Коклюшкиным всю жизнь, но после того как товарищ женился во второй раз, они не виделись. "Он женился на женщине, которая отвадила всех его друзей. Но так часто бывает. Постепенно наше общение сошло на нет. Раньше мы виделись чуть ли не каждый день", - цитирует Новоженова сайт mk.ru.

Вообще вся жизнь сатирика была полна драм. Виктор Михайлович проникся чувствами к эстонке Любови Сэпп. "Ничего особенного: юноша встретил молодую прекрасно танцующую девушку, начали встречаться, потом она приехала в Москву и познакомилась с моими родителями, затем я - с ее близкими, поженились", - пояснял юморист.

В последние годы жизни Виктор Коклюшкин вел затворнический образ жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В 1972-м у супругов родилась дочка Эльга. Чтобы прокормить семью, Коклюшкин трудился слесарем, а затем устроился корректором, писал первые произведения, начал сотрудничать с Региной Дубовицкой.

Когда Эльге было 10 лет, супруга неожиданно вызвала Коклюшкина на серьезный разговор. Как выяснилось, она изменяла мужу. "Говорит, мол, полюбила другого человека. Я отвечаю: ну, иди, я останусь с дочкой. А ей уходить некуда. Пришлось мне в итоге собрать вещи. Потом, конечно, были разговоры на повышенных тонах. В той квартире осталась моя мама, помогала растить дочку", - откровенничал сатирик.

Виктор Коклюшкин был женат дважды.

Развод дался сатирику нелегко - тоску он глушил алкоголем. Прикладываться к бутылке писатель продолжал, когда встретил Ольгу Злотник и закрутил с ней роман. "Вторая жена сказала: «Если будешь так «справляться», все закончится быстро». Я понял, что задача поставлена, и начал лечиться. Было такое место в Москве рядом с Петровским пассажем, где записываешься под псевдонимом. Я сказал: «Пишите: «Герой». Ходил туда в неделю четыре раза на уколы, воспрял, помолодел, выздоровел", - подчеркивал артист.

У пары родился сын Ян, который впоследствии отучился на художника-оформителя. Что же касается старшей дочери, то с ней юморист никогда не прерывал связи.

Полтора года назад слова юмориста о новой возлюбленной Евгения Петросяна стали причиной скандала. "Не подходит она ему. С Еленой Степаненко они с 1975 года бок о бок работали, на эстраде рядом должен быть надежный товарищ. Это то же самое, что в парном фигурном катании, если вдруг спортсмен вместо своей партнерши, олимпийской чемпионки, возьмет в пару обычную симпатичную девушку, - он не сможет работать", - высказался Коклюшкин.

Бенефис Евгения Петросяна на сцене Московского государственного театра эстрады 1992 год. Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин на сцене. Фото Николая Малышева /ИТАР-ТАСС/

Вскоре Петросян даже подал на сатирика заявление в прокуратуру. Удалось ли им уладить конфликт, не известно. "Я, конечно, могу позвонить ему. Но пока это не приходило мне в голову. Я отношений с Евгением Вагановичем не разрушал", - резюмировал Коклюшкин.