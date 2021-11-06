Молодая жена Евгения Петросяна шокировала признанием: "Прикрываю синяк на щеке"

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова Фото: Instagram.com

Молодая жена Евгения Петросяна перепугала поклонников странным заявлением. Татьяна Брухунова скрывает синяк. Чтобы избежать домыслов, она откровенно рассказала подписчикам, что с ней стряслось на самом деле.

Молодая супруга Евгения Петросяна обожает делиться с подписчиками сокровенным. Несколько дней назад пятая избранница 76-летнего юмориста сообщала, что ее внезапно начала мучить сильная боль. Татьяна Брухунова обратилась к врачу.

Стоматолог объяснил жене бессменного ведущего "Кривого зеркала", что у нее начали лезть зубы мудрости. Уроженке Тульской области пришлось несладко. После вмешательства докторов у красавицы появился синяк, который она теперь тщательно скрывает свитером с высоким воротом.

"Элегантно прикрываю синяк на щеке. Прощайте, зубы мудрости!" - подписала снимок Брухунова.

Поклонники шокированы тем, что их любимице пришлось так страдать. Многие не скрываю, что переживают за женщину, как за родную.

Супруга юмориста наверняка тронута людской заботой. От грустных мыслей ее отвлекает сын Ваган. Брухунова призналась, что с появлением крохи на свет ее жизнь разделилась на "до" и "после". Татьяна души не чает в малыше. "С рождением сына мое сердце разделилось на две половинки: одна из которых бьется в его груди", - отметила 32-летняя возлюбленная сатирика.