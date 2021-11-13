Врач рассказал, как бороться с лже-привитыми: «За купленный сертификат штрафовать так, чтоб неповадно было!»

Кроме открытых антиваксеров, отрицающих пользу прививки, есть некий пласт тех, кто предпочел сделать вид, что привился. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ежедневная статистика по ковиду в России продолжает оставаться тревожной: цифры заболеваемости по-прежнему пиковые, суточная смертность последние несколько дней превышает 1200 человек. И большей части из этих жертв могло бы не быть, если бы россияне дружно и активно привились бы – и установился бы коллективный иммунитет.

Однако кроме открытых антиваксеров, отрицающих пользу прививки, есть некий пласт тех, кто предпочел сделать вид, что привился: уговорил медика не колоть препарат, а запись о вакцинировании сделать, или приобрел в интернете фальшивый сертификат. Хуже всего что лже-привитые при этом продолжают свою социальную активность, как будто защищены!

В конце октября доцент Омского государственного медицинского университета, даже фотографировавшаяся с коллегами на плакате, призывающем к вакцинации («Мы привились, а ты?») умерла от ковида. Это стало шоком для всего города: умная, молодая (38 лет), привитая – и умерла, несмотря на прививку! Однако при проверке стало ясно, что педагог подала о себе ложные данные и на самом деле не прививалась. Но сколько человек из тех, что передумали идти в прививочный кабинет после известия о ее смерти, узнают правду? Для них уже все решено…

Тому, что Sars-cov-2 – опасный и коварный вирус – масса подтверждений. Причем он не щадит и тех, кто в него не верит. Например, известный американский телеведущий Дик Фаррел, называвший пандемию надуманным «мировым заговором», умер от ковида, но конспирологические теории по-прежнему популярны среди антипрививочников. «Комсомолка» уже писала о том, что за такими теориями может стоять глубинный страх и неспособность из-за него критически мыслить среди самих сторонников теорий заговоров. Но покупатели сертификатов стоят на своем «Моё тело – моё дело!» И готовы даже нести уголовную ответственность за подделку документов. В чем опасность такой позиции? Об этом мы поговорили с

Владиславом Жемчуговым, врачом, аллергологом, иммунологом, доктором медицинских наук, специалистом по инфекционным болезням.

- В первую очередь ситуация с покупными сертификатами, когда факта самой прививки не было, скажется впоследствии на статистике по эффективности вакцинации, скомпрометирует их работу. Это обесценивает затраченные учеными и врачами усилия. Получится, что мы во многом работали зря! Хотя на самом деле это не так.

Но есть и другая сторона. Тем, кто покупает сертификаты, нужно уяснить, что они беззащитны перед вирусом. Я могу судить по своим пациентам: у тех, кто привился, даже если они и заболевают коронавирусной инфекцией, нет среднетяжелого или тяжелого течения болезни. Они переносят инфекцию легко. И нет такого серьезного постковидного состояния, которое мешало бы им работать и вести активный образ жизни. Реабилитация после болезни для них проходит быстрее. Мои коллеги также подтверждают эти факты, исходя из своей практики, - сказал kp.ru Владислав Жемчугов. - При этом мы знаем, что антивакцинщики умирают от коронавируса и умирают тяжело. Недавний пример, - умер молодой главврач гомеопатического центра (врач-гомеопат Юрий Попов, руководивший собственной клиникой в Челябинске и выступавший против вакцинации, ношения маски и соблюдения дистанции скончался от коронавирусной инфекции, - прим. ред.). Очень жаль.

- Владислав Евгеньевич, как можно справиться с проблемой покупных сертификатов? Наказывать, штрафовать, применять уголовную ответственность?

- Прежде всего, важно оценить размер проблемы, сколько из сертификатов действительно были куплены. Это можно сделать и нужно потратить на это силы и время. Да, нужно наказывать тех, кто занимается продажей сертификатов. Сажать в тюрьму, я думаю, никого не нужно, но штрафы, и существенные штрафы, за нарушение процедуры регистрации сертификатов должны быть неотвратимы.

- Быть может, повышать степени защиты?

- Это удорожит саму процедуру, а защиты всегда можно обойти. QR-коды, хоть и сложнее, но тоже можно подделать. Больничные подделывают, даже денежные знаки со сложными степенями защиты – и те подделывают. Нужно смотреть на саму причину этой проблемы. А основная причина в недоверии людей: «От нас скрывают правду!». Поэтому «Я лучше куплю себе сертификат, раз общество этого требует, но вакцинироваться не буду». Еще раз подчеркну, чтобы преодолеть это недоверие, нужно в открытом доступе публиковать, во-первых, все данные по вакцинам, во-вторых, оценить размер проблемы с поддельными сертификатами, понять, как люди их получают, опубликовать эти данные. И штрафовать тех, кто в этом замешан. Штрафовать так, чтобы заниматься этим «бизнесом» больше не захотелось.

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