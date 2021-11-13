Мать Илона Маска стала успешной моделью

Мэй часто говорит, что в 70 лет ее жизнь только началась. Фото: EAST NEWS

Мать основателя и владельца компании Tesla Илона Маска, Мэй Маск в этом году отметила свое 73-летие. Она признается, что этап, который она переживает сейчас, - один из лучших в ее жизни.

Мэй дает мастер-классы по диетологии, работает моделью, у нее есть рекламные контракты с известными косметическими брендами, а написанная ею книга «Женщина, у которой есть план. Правила счастливой жизни» успешно продается во многих странах мира.

- Моя жизнь перевернулась, когда мне исполнилось 50, - не раз признавалась Мэй Маск. – Я перестала закрашивать седину, хотя всегда была жгучей блондинкой. Странно, но лишь после того, как я стала придерживаться стиля «а-ля натюрель», на меня обратили внимание известные кутюрье.

Илон Маск с мамой Мэй на вечеринке в честь вручения премии "Оскар". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одним дерзким ее поступком стала фотосъемка для глянцевого журнала. Маск снялась обнаженной. Фотограф предложил ей скопировать знаменитый снимок беременной Деми Мур и сняться в профиль, да еще и с накладным животиком, сообщает Le Figaro.

Прожив девять лет в браке и испытав на себе рукоприкладство мужа и безденежье, Мэй в один момент забрала троих детей и ушла от тирана.

Ей приходилось много работать, но денег едва хватало на еду.

- Иногда я зарабатывала $10 долларов в день, и это было хорошо, - признавалась мама миллиардера.

Постепенно дела выправились, Мэй стала успешной моделью. Она часто брала сыновей и дочь на показы. Дети занимали места в первом ряду и наблюдали за маминой работой.

Мэй Маск - одна из самых известных возрастных моделей планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Это был важный элемент их воспитания. Они стали понимать, что для того, чтобы чего-то добиться, необходимо много работать. – делится своим опытом Мэй. - Детям важно видеть то, чем занимаются их родители.

Она помогала своим наследникам не только советами, но и деньгами. Когда сыновья Илон и Кимбал задумали начать собственный бизнес, мать отдала им все свои сбережения - $10 000. Эту сумму младшие Маски и использовали в качестве стартового капитала.

- Я поверила в идею своих детей, - признается Мэй Маск. – У меня были накопленные деньги, и я рисковала, но мне хотелось помочь, и в итоге все остались в выигрыше.

Все трое детей Мэй успешны: Илон, по ее словам, спасает мир, Кимбал – успешный ресторатор, а дочь Тоска – кинорежиссер и продюсер.

Мэй часто говорит, что в 70 лет ее жизнь только началась, поэтому она дорожит каждым прожитым днем и не упускает ни одной возможности прожить каждый день с толком.

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