Почему США и Украина отказались осуждать героизацию нацизма

Националистические марши в Киеве стали обыденным явлением. Фото: REUTERS

Это уже становится традицией – США и Украина вновь выступили против резолюции ООН, осуждающей героизацию нацизма. В пятницу Третий комитет Генассамблеи ООН по гуманитарным и социальным вопросам проголосовал за проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма, который ежегодно предлагает Россия. Причем, делает это не в одиночку. Соавторами документа выступили на этот раз 58 государств.

Итоги голосования оказались предсказуемы. Категорически против резолюции выступили всего две страны – главный господин (в своем видении мира) планеты Соединенные Штаты Америки и их самый верный холоп, готовый даже самоуничтожиться, дабы вассально угодить сюзерену, коим стала нынешняя Украина.

За резолюцию проголосовало 121 государство, а еще 53 воздержались. Примечательно, что среди воздержавшихся не только бывшие союзники по антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне Франция, Великобритания, Канада, но и большинство стран, которые верой и правдой снабжали немецко-фашистских оккупантов стратегическим сырьем, продукцией своих заводов и добровольцами, вошедшими в состав частей вермахта и "зеленых" СС при вторжении в СССР, а то и принявших участие во Второй Мировой на стороне Гитлера. Например, такие нынешние столпы демократии, как Италия, Япония, Финляндия, Чехия, Норвегия, Словакия, Словения, Хорватия, Турция, Венгрия, Польша, три прибалтийские республики и так далее. Воздержалась и Германия, которой, по идее, положено каяться за Гитлера еще лет триста, не меньше.

С учетом того, что большинство этих государств представляли собой во время оккупации немцами или союзничества с Гитлером, такое их решение выглядит практически, как оправдание нацизма и открывает прямую дорогу к его восхвалению и героизации. Что и неудивительно, поскольку многие из вышеперечисленных стран (с учетом находящихся сейчас у власти в них политических сил) являются полноправными членами клуба проигравших во Второй Мировой, эдакими "обиженками".

Примечательно, как свою позицию при голосовании аргументирует Вашингтон.

- Соединенные Штаты в ходе консультаций постоянно говорят, что мы путем отдельных положений в нашей резолюции покушаемся на якобы святое право на свободу выражения мнения, которое называется еще свободой слова. Они ссылаются на первую поправку конституции США. И в общем-то говорят, что, может быть, пропаганда нацизма - это плохо, но это всего лишь проявление свободы выражения мнения. Достаточно печально такое слышать, - объяснил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев. - Нам каждый год говорят, что хорошо бы отказаться вообще от этой инициативы против героизации нацизма, либо принимать ее раз в два года. Но, если бы не было острых проблем, которые множатся с каждым годом, мы бы не выдвигали эту инициативу.

Острота проблем, связанных с героизацией нацизма, действительно уже зашкаливает. Шествия бывших эсэсовцев в странах Прибалтики и на той же Украине разрешены, сами эсэсовцы в почете со стороны государственной власти, а вот за ту же георгиевскую ленточку можно реально загреметь в тюрьму. Буквально позавчера парламент Латвии (сейм) окончательно запретил использование символа доблести русской армии во время публичных мероприятий. Но вы же понимаете – "это другое". Свобода слова в понимании Запада, это свобода кого надо. А на Украине около Верховной рады разместили баннеры с цитированием практически клятвы верности Гитлеру. А в городе Жашков Черкасской области над дверью в один из классов разметили самодельную свастику. И, "хотя фашизма на Украине нет", на самом деле реинкарнация нацизма идет полным ходом.

А в самих США свобода слова настолько восторжествовала, что даже президента США (действующего на тот момент) заблокировали во всех социальных сетях и устроили ему форменную травлю в СМИ, лишив права на ответ. Примечательно, что США отказались проголосовать за резолюцию против героизации нацизма аккурат после того, как отметили День ветеранов. В том числе, погибших и в борьбе против этого самого нацизма.

Нацизм все увереннее поднимает голову. И в мире, увы, достаточно тех, кто этому способствует, прикрываясь фальшивыми лозунгами и аргументами в рамках практикуемых двойных стандартов.