Как прививаться от коронавируса людям с бронхиальной астмой и сердечникам

В России продолжается прививочная компания от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заболеваемость и смертность от коронавируса в нашей стране сохраняются на высоком уровне. В субботу, 13 ноября, очередной раз обновлен суточный максимум по количеству летальных исходов. Погибли 1 241 человек. А всего с начала пандемии по официальным данным в России заразились COVID-19 более 9 млн человек. Прививка - главный способ сохранить здоровье и вернуться к нормальной жизни, напоминают ученые и врачи. Продолжаем отвечать на вопросы читателей «КП» о ковиде и вакцинации. Сегодня наш консультант - заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

- Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Женщине 91 год, диагноз «хронический бронхит с астматической компонентой». Несколько раз было обострение, и сейчас ежедневно бывают приступы удушья, одышка, хрипы, свист, кашель, бронхи забиты мокротой. Во время приступов пользуется ингалятором. Температура нормальная. Также есть ИБС (ишемическая болезнь сердца. - Ред.), атеросклеротический кардиосклероз, гипертония, аортальный стеноз. Можно ли делать прививку от ковида?

С уважением, Ольга

- Ежедневные приступы одышки со свистящим дыханием и мокротой – это признаки обострения бронхиальной астмы, что является временным противопоказанием для любой вакцинации. Необходимо обратиться к терапевту или пульмонологу, у которого наблюдается пациент, и получить рекомендации по лечению. Возможно, понадобится пройти обследование.

После того, как пройдет обострение, продолжая прием препаратов для профилактики приступов, можно вакцинироваться. ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, гипертония, аортальный стеноз не относятся к противопоказаниям для введения вакцин. При этих заболеваниях вакцинация проводится на фоне подобранной схемы терапии, поддерживающей нормальные цифры артериального давления и другие показатели состояния здоровья.

- В мае этого года я переболела ковидом средне-легкой степени. Проверила антитела к S-белку, были высокие. Спустя 5 месяцев еще выросли, стали 1800 по тесту Эббот. Хотела вакцинироваться, но три разных врача сказали: у вас очень высокий уровень антител, прививку делать не нужно. Как мне быть? Чем может грозить вакцинация при таком уровне антител ? И могут ли они защитить от ковида? Какой уровень нужен? Ведь каждый человек индивидуален. Поясните, пожалуйста.

С уважением, Галина

- Титр антител у вас высокий. В пересчете на Международные единицы: 1800 х 0,142 (для теста производства «Эббот», Ирландия) = 255,6 BAU/ml, что соответствует хорошей вируснейтрализующей активности. Однако, с распространением нового варианта коронавируса (Дельта-штамм. - Ред.) для надежной защиты стало необходимо иметь больше антител.

Пока нет исследований, которые позволили бы однозначно сказать, какой уровень антител обеспечит гарантированную профилактику ковида. В то же время есть данные, что спустя полгода после COVID-19 их титр может быстро снижаться.

Поэтому, согласно действующим на сегодняшний день рекомендациям, в такой ситуации необходимо «напомнить» организму о коронавирусе путем введения вакцины через 6 месяцев, чтобы обеспечить защиту на следующие полгода (6-месячный срок отсчитывается со дня первого отрицательного результата ПЦР-теста). С ростом титра антител повышается надежность защиты, никаких негативных влияний не отмечено.

- Мне 67 лет. После перенесенного 8 лет назад инфекционного эндокардита митрального клапана установлен механический протез клапана. На постоянной основе принимаю варфарин (кроверазжижающий препарат. - Ред.). Также 8 лет назад произошло кровоизлияние в головной мозг (геморрагический инсульт). Как следствие начались судорожные припадки и был поставлен диагноз «эпилепсия». Постоянно принимаю противоэпилептический препарат. Также у меня геморрагический васкулит, и периодически воспаляются микрососуды ног. Может ли антиковидная вакцина вызвать кровотечение или, наоборот, повысить риск тромбообразования? Не возникнет ли после вакцинации судорожный приступ? Можно ли мне при таких заболеваниях вакцинироваться?

Спасибо. С уважением, Любовь Васильевна.

- Российские вакцины против коронавируса не влияют на тромбообразование. Все перечисленные заболевания являются дополнительным показанием для вакцинации. Прививку нужно делать на фоне подобранной медикаментозной терапии, обеспечивающей профилактику судорожного синдрома и обострений другой патологии.

Обратите внимание: судороги могут быть спровоцированы любым стрессом, в том числе самой коронавирусной инфекцией или походом в медицинское учреждение. Поэтому перед вакцинацией необходимо посетить лечащего врача, который, при наличии показаний, скорректирует схему лечения.

- У меня в анализах крови сильно понижен гемоглобин и повышены тромбоциты - можно ли делать прививку от ковида при таких отклонениях?

С уважением, Игорь

- При пониженном гемоглобине и повышенных тромбоцитах нужно обратиться к терапевту или гематологу для установления причин изменений и проведения терапии. Оптимальное время для вакцинации определит врач. При незначительных отклонениях и понятных причинах прививку делать можно, не дожидаясь полной нормализации показателей.

Уважаемые читатели! Если у вас есть вопросы о коронавирусной инфекции и вакцинации, присылайте их по электронной почте на адрес dobruhak@kp.ru c пометкой «Ковид-вопросы».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID-19 все активнее маскируется под другие болезни и все сильнее бьет по детям

На самые актуальные вопросы недели о распространении коронавируса ответил эксперт по здравоохранению, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев в программе «Антиковид» на радио «Комсомольская правда» (подробности)