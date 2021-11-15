Министр здравоохранения России Михаил Мурашко: «Конец осени и предстоящая зима будут непростыми»

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Министр не отрицает, что планы по вакцинации фактически сорваны. Ожидалось, что коллективного иммунитета мы должны были достичь еще в сентябре. Однако и до сих пор в стране привилось слишком мало человек. Вот главные цитаты из его интервью ТАСС.

«Везде (в регионах - Ред.) картина однотипная: в ковидных госпиталях лежат преимущественно пациенты, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, реанимации почти на 100 процентов заполнены именно этой категорией. Поэтому государство вынуждено вводить строгие ограничительные меры».

«Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один — не создавай угрозу другим. <…>

«Представьте: завтра государство объявит о бесплатном техобслуживании для каждого частного автомобиля. Народ быстро побежит на станции техобслуживания. Получается, к машине относимся лучше, чем к собственному здоровью?»

ПРО QR-КОДЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

«На данном этапе это эффективный инструмент. Большинство стран пошло по такому пути, мы должны двигаться в том же направлении <…> Имеешь вакцинальный сертификат — пожалуйста. Во Франции тебе разрешат с ним поехать в метро, купить билет на самолет, пойти в театр или кафе. Если нет такого документа, будь любезен сидеть дома».

«Представьте: мы вместе находимся в помещении, где есть взрывоопасные вещества, и кто-то вдруг заявляет: мол, мне плевать, и начинает поджигать спички около бочки с бензином. Что ему ответят остальные?»

ПОТЕРИ ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

«Почему пациент, давно ждущий операции или лечения в стационаре, должен страдать из-за того, что кто-то не привился, и больницы вынуждены экстренно разворачивать койки, перепрофилировать хирургические, акушерские и прочие отделения под ковидные госпиталя? Разве это нормально? Нам пришлось снимать специалистов, ломать отлаженную работу ведущих медучреждений».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время посещения реанимации в городской клинической больнице №5 города Владимир. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

«Что касается коллег, в 2020 году умерли пятеро моих однокашников, работавших в красной зоне. Врачи на войне, вся медицина сейчас сражается… Я вынужден был обратиться к коллегам старшего возраста, в начале пандемии ушедшим на пенсию, попросил их вакцинироваться и снова выйти на работу. Студенты-медики тоже идут волонтерами в госпиталя. Рук не хватает!».

«…наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста. Фактически среди умерших около 80–90 процентов — это те, кому за 60 лет.

Кроме того, после появления штамма "дельта" и молодые пациенты болеют с неблагоприятным исходом. 30-летние, 20-летние. <…>

Статистика показывает: примерно полгода после заболевания сохраняется повышенный риск осложнений, а значит, и смерти. Нужна углубленная диспансеризация — пожалуйста, мы дали возможность. Проводятся обследования, позволяющие диагностировать тромботические проблемы, инфаркты, инсульты…».

О ЛИПОВЫХ СЕРТИФИКАТАХ

«Медики (которые делают подделки – Ред.) — такие же люди, как и все остальные. Не лучше и не хуже. Кто-то пытается обмануть систему. За вознаграждение или без.

Наверное, внутренняя культура должна со временем поменяться, и тогда подобное станет невозможным, но это не случится в мгновение ока.

Да, нужны и меры воздействия. Определенные. Административные, уголовные…».

Привившимся от ковида полагается сертификат и qr-код. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

«Уже понятно: конец осени и предстоящая зима будут непростыми. Это всегда опасный период, когда традиционно отмечается рост респираторных инфекций, обостряются многие хронические заболевания. В 2020-м благодаря активной вакцинации против гриппа удалось избежать его широкого распространения, в этом году он появился рано, и, конечно, нельзя расслабляться. Это чревато дополнительными проблемами…».

«Кстати, мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее».

ПРО СПОРТ И «ЖЕЛЕЗО»

«У меня каждое утро спорт. Неважно, сколько спал, — с утра должен обязательно вспотеть. Встаю не позже половины седьмого утра и отправляюсь на велосипедную прогулку или пробежку. <…> Качаться и "тягать железо" не люблю. Очень быстро набираю мышечную массу. А тут и кардионагрузка, и тренировка мышц. Качалка, повторяю, не мое, мне лучше быть, как говорится, сухим, поджарым, так комфортнее себя чувствую. Велосипед в этом смысле оптимален. У меня есть складной велосипед, кладу в багажник машины, отъезжаю куда-нибудь в сторонку и там катаюсь. Очень удобно».

«Надо только всегда сохранять внимание и концентрацию. Целее будешь. Это я вам как опытный врач говорю…».