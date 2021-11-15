Лера Кудрявцева вновь угодила в грандиозный скандал

Лера Кудрявцева в последнее время в центре внимания. Фото: Instagram.com

Лера Кудрявцева в последнее время в центре внимания. А все потому, что шоу "Секрет на миллион", ведущей которого является блондинка, вызывает недовольство как простых телезрителей, так и знаменитостей. Не так давно актриса Светлана Пермякова выступила со скандальным заявлением о передаче. И вот теперь возмущен Иосиф Пригожин.

Лера Кудрявцева в студии своего шоу "Секрет на миллион" ведет задушевные беседы со звездными героями. Многие знаменитости, глядя блондинке в глаза, не раз делали признания, от которых волосы ставали дыбом. К примеру, Елена Проклова рассказывала о скандальной связи с женатым артистом, а Наташа Королева сообщала о наличии у нее внебрачной дочери.

Не так давно в студию пришел некогда популярный певец Авраам Руссо. Он рассказал Лере, какие проблемы испытывал на пике карьеры. А потом внезапно обвинил во всем Иосифа Пригожина. Мол, продюсер ему "мстил и не давал выступать". Но это еще не все. Руссо намекнул на участие продюсера в покушении на него в 2006 году.

Супруг певицы Валерии молчать не стал. Разгневанный Пригожин возмущен тем, что его доброе имя опять полощут.

"Мне хочется задать Аврааму вопрос: зачем он приезжал ко мне в Швейцарию и просил прощения за то, что оболгал меня?.. Я работал с Руссо в качестве приглашенного менеджера. Мы подаем в суд на программу «Секрет на миллион» и на Авраама Руссо. Хочу, чтобы он ответил за каждое слово. Он мошенник и жулик, который, даже лежа в больнице и читая газеты о своей госпитализации, говорил: «Хороший пиар я получил». Ему не привыкать ходить по судам", - сказал, как отрезал, продюсер.

Иосиф напомнил, что привез в Россию "этого фальшивого человека, окружил заботой". "Ему придумали легенду, дали путевку жизнь. Он средний певец, к тому же, как выясняется, еще и без мужских качеств. Как был провинциалом в худшем смысле слова, так им и остался. Это единственный человек, которому я больше ни разу в жизни не подам руки.", - цитируют артиста "Аргументы и Факты".

Напомним, ранее актриса Светлана Пермякова обнародовала всю подноготную шоу Кудрявцевой. Артистка сообщила, что ей не дали выиграть даже 300 тысяч рублей. По ее словам, все темы в передаче обговаривают заранее. Однако посреди выпуска, как она заявила, внезапно стали задавать вопросы, которых не было в списке. "И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались", - вспомнила звезда.

Но больше всего Пермякову обидело, что секрета на миллион просто не существовало - конверт оказался пустой. Ее об этом предупредили заранее. "Вы миллион не выиграете в любом случае, мы вам не дадим, у нас нет таких финансов", - передала она слова продюсеров.