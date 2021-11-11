Лера Кудрявцева оконфузилась перед молодым мужем

Телеведущая поделилась сокровенным с поклонниками Фото: СОЦСЕТИ

Лера Кудрявцева вернулась в Москву из Майами, где наслаждалась отпуском. Звездная блондинка отдыхала с сестрой на берегу Атлантического океана. В Шереметьево телеведущую встречал молодой муж Игорь Макаров. Лера восемь лет замужем за хоккеистом, который младше ее на 16 лет. Однако, как призналась Кудрявцева, она оконфузилась перед избранником, доведя его до крика.

Лера Кудрявцева попала в нелепую ситуацию, которая сильно разозлила ее мужа Игоря Макарова. Теледива вернулась из Майами с двумя чемоданами. Супруг помог погрузить багаж в машину. Вот только доехать до дома без приключений звезды не смогли.

Ей позвонили из авиакомпании и сообщили, что Кудрявцева перепутала багаж. Вместо своих сумок Лера взяла чемоданы совершенно незнакомых ей людей.

"Бытует расхожее мнение, что блондинки тупенькие. Я сегодня поборолась за это гордое звание. Прилетела в Москву. В полете 11 часов без сна. Встретил муж, едем домой! Звонок, мол вы такая-то? Говорю - я! Вы взяли чужой чемодан, возвращайтесь", - начала свой рассказа знаменитость.

Выскочив из машины, Лера судорожно кинулась проверять багаж. "А он чужой! Нашелся пассажир, у которого я скоммуниздила чемодан (Дмитрий, простите), договорились, как произведем обмен", - повествует она.

Однако какого же было удивление теледивы, когда из авто вышел ее муж и стал проверять второй чемодан. "Он, оказывается, тоже чужой, уже другого пассажира (Иван, простите). Это моя тупая башка схватила чемоданы, не проверив бирки", - сокрушается Лера.

Она призналась, что Игорь накричал на нее. "Я опаздываю на съемки, не спала, чемоданы чужие, муж орет: как так можно быть такой", - поделилась переживаниями красавица.