"Господи, помилуй!": Наташа Королева показала, что с ее лицом сделала невестка-стриптизерша

Наташа Королева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева не только любящая жена стриптизера Тарзана. Она еще и трепетная мама 19-летнего сына Архипа Глушко. У певицы сердце болит за наследника, который не так давно привел в родительский дом свою девушку Мелиссу Валынкину. Белокурая красавица поселилась с отпрыском звезд на чердаке, зарабатывала на жизнь стриптизом. Но такое положение вещей не устроило исполнительницу хита "Желтые тюльпаны" и она решила заняться моральным обликом своей невестки.

Наташа Королева пытается исправить живущую на чердаке стриптизершу Мелиссу Валынкину. Единственный сын артистки от Сергея Глушко поддался обаянию чаровницы. Труженица танцпола обладает выдающимися формами. У нее пухлые губы и пятый размер груди. Мелисса уверяет, что прелести у нее свои. Вот уже несколько месяцев Архип Глушко и его избранница живут под одной крышей с Тарзаном и Королевой.

Будущая невестка Наташи Королевой

Молодые заняли мансардный этаж в элитном особняке в Крекшино, чему очень рады. Валынкина покончила с приватными танцами в ночных клубах. А ведь ерзанье на коленях у незнакомых мужчин несколько лет исправно кормило молодую стриптизершу. Лишившись главного источника дохода, на съемную квартиру у нее не осталось денег, так что жилплощадь возлюбленного пришлась ко двору.

Парочка живет на всем готовом. Помимо прочего Королева не только берет невестку на тусовки, но и нашла ей работу. Мелисса теперь стилист-визажист. Она гримирует участников шоу и публичных мероприятий.

Чтобы показать умения и навыки нового члена семьи, Наташа доверила невестке свое лицо. Звезда и ее сын приняли участие в съемках в жутких образах, созданием которых занималась Мелисса. Девушке удалось сделать возлюбленному и свекрови пугающий грим.

Поклонники оторопели, увидев кумира в новом образе. Многие обругали Наташу. "Ужасное просто фото", "Свят, свят, свят", "Позорище. Вы же не в Америке", "У вас сын, пусть идет работать, бездельников выращиваете. Его никто не знает и знать не хочет, он у вас все равно никем не будет", "Нечем больше к себе привлечь внимание", "Это что? Господи, помилуй!", "Наташа зачем, ну зачем все эти бесы", - гневается народ.