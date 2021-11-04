Лера Кудрявцева покинула Россию после громкого скандала

Лера Кудрявцева уехала их России после скандальных заявлений Светланы Пермяковой. Фото: Instagram.com

Лера Кудрявцева уехала их России после скандальных заявлений Светланы Пермяковой. Звезда "Интернов" шокировала поклонников признанием. Актриса раскрыла всю подноготную шоу "Секрет на миллион".

Лера Кудряцева покинула страну на фоне слухов о закрытии шоу "Секрет на миллион", которое ведет несколько лет. 50-летнюю телеведущую заметили в Майами. Блондинка отдыхает на океане с сестрой Оксаной Жуковой и друзьями. "Как же я вас люблю, какой прекрасный вечер! Насмеялись от души, нагулялись", - делится Лера.

Стоит отметить, ранее руководство приняло неожиданное решение приостановить на неопределенный срок съемки шоу "Секрет на миллион", которое вела Кудрявцева. Саму ведущую отправили во внеплановый отпуск. По слухам, программу собираются закрывать.

В последнее время передачей многие недовольны. Именно в интервью Кудрявцевой многие знаменитости делали признания, от которых волосы ставали дыбом. К примеру, Елена Проклова рассказывала о домогательствах, а Наташа Королева сообщила о наличии у нее внебрачной дочери.

Светлана Пермякова и вовсе сделала скандальное заявление. Актриса сообщила, что ей не дали выиграть даже 300 тысяч рублей. "За участие заплатили 120 тысяч руб. После налогов у меня осталось только 80 тысяч рублей", - делилась обиженная блондинка.

По ее словам, все темы в передаче обговаривают заранее. При этом по задумке программы приглашенные знаменитости отвечают на личные вопросы ведущего, за которые им якобы "платят" деньги. Чем ближе финальная сумма, тем вопросы более острые и провокационные.

Однако посреди выпуска знаменитости, как она заявила, внезапно стали задавать вопросы, которых не было в списке. "И тут в эфире мне задаются вопросы, от которых у меня волосы встают дыбом. Мне задаются вопросы о том, о чем мы не договаривались", - вспомнила актриса.

А ответы на некоторые, по ее заверениям, были откровенным враньем. Но больше всего артистку обидело, что секрета на миллион просто не существовало - конверт оказался пустой. Ее об этом предупредили заранее. "Вы миллион не выиграете в любом случае, мы вам не дадим, у нас нет таких финансов", - передала она слова продюсеров. При этом Светлане нужно было отыграть эмоции, чтобы зритель поверил, что в конверте что-то было.