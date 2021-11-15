Ольга Бузова закатила истерику из-за известного певца

Ольга Бузова устроила настоящий скандал на съемках. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Бузова устроила настоящий скандал на съемках. Поющая ведущая потеряла самообладание и наорала на известного певца Серегу. Да так, что у нее сел голос. А за некоторое время до этого воспитанница "Дома-2" прилюдно опозорилась.

Ольга Бузова в пух и прах разругалась с рэпером Серегой. Разъяренная знаменитость закатила истерику во время отборочных туров шоу "Х-Фактор". Музыкант решил нарушить правило и набрать четырех подопечных вместо трех.

Ольгу это возмутило до глубины души. Ведь она тоже хотела позвать в свою команду больше участников. "В моей команде тогда тоже будут четыре человека, а может, даже и пять! И пускай зрители решают", - топнула ножкой блондинка. Она пыталась перекричать всех вокруг.

Но на этом Бузова не угомонилась. Она поддевала Серегу. А потом и вовсе взяла к себе в команду певца, которого Серега отверг. В итоге обиженный рэпер встал и ушел из студии. "Дальше без меня продолжайте", - сказал, как отрезал, музыкант.

Возможно, причиной нервного состояния Ольги стали неприятности, с которыми ей пришлось столкнуться. Бузова потеряла работу во МХАТе. Новый директор театра Владимир Кехман отменил нашумевший спектакль "Чудесный грузин" с ее участием.

В этой связи актриса Яна Поплавская эмоционально высказалась. Звезда заявила, что Ольге не место на театральной сцене, поскольку у нее отсутствует актерский талант. Кроме того, по мнению Яны, творчество Бузовой негативно влияет на публику. "Все это вызывает у меня саркастическую улыбку: если взять обезьяну и показывать ее таким же образом, как Бузову, брать у этой обезьяны интервью, то она станет самым известным приматом в России", - заявила Поплавская.

Она добавила, что певица зарабатывает баснословные гонорары, однако не находится на своем месте. "Мне искренне ее жаль. Бузова - имя нарицательное. Молодость - вещь проходящая. Наступит момент, когда человек столкнется с собственным ничтожеством", - отметила актриса.

Стоит отметить, что чуть ранее вокалистка рухнула на глазах зевак. По случаю своего дня рождения друг Оли устроил праздник в ресторане за городом. Он встретил певицу у входа в заведение. Беды ничто не предвещало. В какой-то момент мужчина неожиданно подхватил артистку на руки и побежал со своей тяжелой ношей по направлению к ресторану. Но его постигла неудача. Он споткнулся на кафельной плитке и уронил знаменитость прямо на крыльце.