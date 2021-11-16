Жена Олега Газманова рассказала, как трудно жить детям из высшего общества

О том, что скрывается за этой красивой картинкой, сайту kp.ru рассказала Марина Газманова - жена самого популярного певца и мама 17-летней дебютантки Марианны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отгремевший в Москве бал дебютанток Tatler в очередной раз представил публике 13 знаменитых наследниц: дочь Олега Табакова, Евгения Цыганова, Михаила Турецкого, Олега Газманова, Нателлы Крапивиной, праправнучку Матильды Кшесинской... Совсем юных девчонок, часть из которых еще даже не окончила школу, принимали в свете по высшему разряду: для первого в жизни вальса им подобрали партнеров из Большого театра, нарядили в бриллианты и платья от самых престижных Домов мод, для чего отправляли на примерки в Милан и Париж и устраивали профессиональные фотосессии...

О том, что скрывается за этой красивой картинкой, сайту kp.ru рассказала Марина Газманова - жена самого популярного певца и мама 17-летней дебютантки Марианны.

Следующим летом наследнице звездной фамилии предстоит штурмовать университет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Марина, в своем Инстаграме вы писали, что девочек зовут на бал благодаря заслугам родителей...

- Не надо вырывать из контекста! Зовут из известных семей - представителей спорта, культуры, музыкальных династий, но девушка должна соответствовать. Должна быть в хорошей форме, заниматься танцами, рисовать, учиться, владеть несколькими языками. Например, дебютанток причесывали стилисты из Dolce&Gabbana, и Марианна разговаривала с ними на итальянском.

С одной стороны кажется, что у этих девочек блистательная жизнь. Это правда. У них решены витальные потребности, обеспечена безопасность. Но эти девочки должны сразу стартануть в самореализацию или даже миссию.

Марианна Газманова - одна из немногих девушек, которые на балу сияли в платье отечественного бренда и, соответственно, не летали на примерки в Европу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это тяжелый груз?

- Тяжелый. Потому что с такой высоты падать очень стремительно. Планка уже задана. Над этими девочками нависают мономаховы шапки их родителей, и не все выдерживают. Потому что их постоянно сравнивают, говорят, что на детях природа отдыхает...

- И как воспитывать ребенка в таких условиях?

- В любви и на собственном примере. Я об этом очень много пишу в своей книге "Единственная. Нарисовать мечту". Причем, градирую: мальчиков надо воспитывать так, девочек - по другому. Все произрастает из семьи.

- Вам не мешает в воспитании постоянный информационный шум? Ведь сейчас в Интернете все открыто, на ТВ - скандальные ток-шоу, рэперы поют про наркотики и в редкой песне не матерятся...

- У нас в семье запрещено материться. У Олега Михайловича есть даже стихотворение про русский мат, который звучит мерзко из уст женщин и детей. Если в семье не ругаются, если в семье есть библиотека, то ребенок овладевает красивой речью, куда не вставишь пошлое словечко.

- А вы что-то запрещаете дочери?

- Запрещать вообще ничего нельзя - это сразу становится очень желанным. Нужно либо договариваться, либо предупреждать: "Ну что ж, это будет твой опыт".

В декабре дочери "есаула" исполнится 18. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дочь просила Гелендваген, а получила собачку

Марианна Газманова - одна из немногих девушек, которые на балу сияли в платье отечественного бренда и, соответственно, не летали на примерки в Европу. Но дочь певца это ничуть не расстроило.

- У меня особенный наряд: его создал лучший друг нашей семьи Валентин Юдашкин. Еще когда я была маленькой, он пообещал сшить мне платье для бала Tatler. И вот наконец мы это сделали, - поделилась дебютантка с kp.ru.

В декабре дочери "есаула" исполнится 18. Как он сам недавно признался, наследница попросила в подарок "Гелик" - дорогущий джип Mercedes Gelandewagen.

- У нас дома уже есть маленький "Гелик", только это не машина, а собачка породы мальтипу (кудрявый кукольный пудель-болонка, который бьет рекорды мимишности и очень популярен у голливудских звезд. Стоит такой от 100 тысяч рублей. - Ред.). Мне заранее подарили на день рождения, и теперь это мой сыночек, - призналась Марианна. - Я решила, что его я хочу больше, чем машину. И вообще, это была неудачная папина шутка, а я теперь вынуждена оправдываться!

Следующим летом наследнице звездной фамилии предстоит штурмовать университет. При этом в артистки она не собирается: мол, музыкантов в семье хватает и без нее. Ее цель - учиться международному бизнесу. Но Газманова об этом не слишком распространяется, чтобы не сглазить.