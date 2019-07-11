Больную Хлебникову пять лет носили по квартире на руках

Марина Хлебникова впервые откровенно рассказала о своей болезни. Певица призналась, что выхаживал ее бывший муж Антон Логинов, который позже сам слег с инсультом, а потом покончил с собой.

На протяжении месяца не утихают слухи о состоянии здоровья Марины Хлебниковой. Артистка сильно изменилась внешне и похудела до 41 килограмма. Как призналась сама звезда, ее внезапная болезнь свалилась как снег на голову. "Сбила с ног... Профессиональный челюстно-лицевой хирург в один миг мог бы определить по моему лицу, что хирургия - не пластическая, а по травме. Ошибка стоматолога... А мой лечащий врач мог бы рассказать, сколько операций я перенесла и сколько на мне швов", - начала свою исповедь звезда 90-х.

Именно из-за своей болячки она перестала выступать. "Были только дом и бесконечные больницы. Казалось, жизнь закончена. Все меньше оставалось друзей, я не хотела никого видеть...", - цитирует ее издание 7 Дней.

Дошло до того, что Марина не смогла передвигаться даже по квартире. Все это время рядом с Хлебниковой был ее бывший муж Антон Логинов. "Тоха в прямом смысле слова носил меня на руках - на кухню, в туалет. Варил бульоны и кормил с ложечки, возил по врачам. Шажочек за шажочком вместе выкарабкались. На это ушло пять лет", - делится сокровенным звезда.

А в прошлом году, незадолго до смерти Логинова, она приехала в деревню к родителям и случилась новая беда. "Почему-то там было очень много мух. Считается, кстати, что это дурная примета, к плохим известиям. Но тогда я об этом не думала. Решила повесить на люстру мухоловку - липкую ленту. Под руку подвернулся красный колченогий железный стул... Я взгромоздилась на него, совершенно забыв, что мама с детства предупреждала: «Марина, не вставай на этот стул, он неустойчивый!». Ну и полетела спиной об пол. Боль дикая, из глаз искры", - вспоминает певица.

Когда она обратилась к врачам, то оказалось, что у нее сломаны восьмой, седьмой и шестой позвонки. "Всмятку! Принимаю обезболивающее - не помогает. Хожу в корсете - но в нем спать нельзя, сидеть больно. Рука на перевязи, вживляют железный штифт. Уже не первая чужеродная штуковина в моем организме...", сообщила Хлебникова.

Однако оптимизма она не теряет и в который раз пытается преодолеть все жизненные трудности. "Столкнувшись с горем, сильнее которого, кажется, не бывает, можно найти силы жить дальше", - резюмирует исполнительница хита "Косые дожди".