2019-08-02T20:38:02+03:00
Звезды

Марина Хлебникова показала руки-веточки

Резко похудевшая 53-летняя певица находит в себе силы гастролировать
Ольга ЛИБГАРДТ
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Марина Хлебникова отправилась в тур вместе со звездами 90-хМарина Хлебникова отправилась в тур вместе со звездами 90-хФото: Instagram.com
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Марина Хлебникова, резко похудевшая до 43 кг после смерти своего бывшего мужа Антона Логинова, пытается вернуться к нормальной жизни. Певица гастролирует по городам России, о чем сообщила поклонникам.

Марина Хлебникова вместе со звездами 90-х отправилась в тур по югу нашей необъятной Родины. Артисты выступили с концертами в Краснодаре, Новороссийске и Геленджике. Следующим местом остановки стал город-курорт Сочи.

marina_hlebnikova_officialmarina_hlebnikova_official
Фото с концерта в Геленджике
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53-летняя артистка публикует фотографии с концертов в рамках гастролей. На одном из снимков артистка позирует в костюме черного цвета. А на другом - в цветастом сарафане.

На снимке из сторис звезда позирует в самолете. На ней черная майка. Подписчики отметили, что руки их любимицы - как веточки. Такая она худая. Знаменитость пока не пришла в норму. В комментариях поклонники пожелали ей справиться с невзгодами и вернуться с новыми силами к нормальной жизни.

Певица гастролирует по городам России Фото: instagram.com

Певица гастролирует по городам РоссииФото: instagram.com

"Марина, возвращай себя обратно, люби себя и береги", "Вам надо, как ни крути, хорошего хирурга, чтобы обновить лицо", "Бодрости духа вам, сил и крепкого здоровья!", "Сейчас тебе трудно, но нужно выдержать бой, не взирая на душевную боль!", "Мариночка! Никогда не сдавайтесь!", - пишет публика.

marina_hlebnikova_officialmarina_hlebnikova_official
Краснодар
419 отметок «Нравится»22 комментариевInstagram

Напомним, Марина Хлебникова заставила поклонников переживать за свое здоровье. После смерти своего экс-супруга она заметно похудела и практически перестала выходить из дома. Марина даже была госпитализирована с нервным срывом. Некоторые ее коллеги говорили о якобы алкогольной зависимости исполнительницы.

Куда пропала Марина Хлебникова.По словам знакомых, звезда 90-х Марина Хлебникова впала в депрессию и стала злоупотреблять спиртным после самоубийства любимого мужчины

ИСТОЧНИК KP.RU

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