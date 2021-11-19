Введенная в кому из-за ожогов Марина Хлебникова выпивала перед пожаром

За жизнь певицы Марины Хлебниковой продолжают бороться врачи реанимации НИИ Склифосовского. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За жизнь певицы Марины Хлебниковой продолжают бороться врачи реанимации НИИ Склифосовского. Во время пожара в своей квартире звезда получила многочисленные ожоги и отравление угарным газом. Сейчас пациентка в коме, за нее дышит аппарат ИВЛ, а общее состояние медики оценивают как тяжелое. У Марины Хлебниковой пострадало до 50% тела - никаких прогнозов врачи пока не дают.

Между тем, как стало известно kp.ru, пришли результаты анализов Марины Хлебниковой. Показатели одного из них говорят о том, что в день трагедии артистка выпивала: в ее крови обнаружено 0,82 промилле алкоголя.

- Это примерно в пределах бутылки вина, - объяснил kp.ru нарколог Алексей Казанцев. - При таких показателях во Франции, например, разрешается ездить за рулем. Все, что до 1,5 промилле, в медицине считается легкой степенью опьянения. Хотя, конечно, эта доза на всех действует по разному. Уснуть с сигаретой в таком состоянии, к сожалению, возможно - это довольно распространенный случай.

Незатушенная сигарета - пока основная версия ЧП, однако, официальные данные от МЧС еще не готовы, пожарные проводят проверку.

Тем временем, за последние несколько лет певицу не раз упрекали в алкоголизме, а некоторые особо рьяные коллеги по шоу-бизнесу даже публично призывали лечить ее от зависимости. Говорят, проблемы звезды усугубились со смертью первого мужа: музыкант Антон Логинов покончил с собой из-за проблем со здоровьем прямо в квартире бывшей супруги. Нашедшая его тело Марина была так шокирована случившимся, что даже попала в клинику неврозов.

Однако, коллеги артистки ее зависимость категорически отрицают. Так, за день до ЧП Хлебникова вернулась из гастрольного тура, где, по словам музыканта Дмитрия Чижова, к бутылке не прикладывалась. По его словам, у Марины был болезненный вид, но с алкоголизмом это точно не связано.

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