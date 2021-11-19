«У Маришки уже горели вещи из-за упавшей свечи. Теперь все – из-за сигареты»: Хлебникова всегда очень боялась пожара

За жизнь 56-летней Марины Хлебниковой борются врачи. Фото: Instagram.com

За жизнь 56-летней Марины Хлебниковой борются врачи. После пожара певицу госпитализировали в реанимацию ожогового отделения «Склифа» с обширными ожогами и отравлением угарным газом. Родители Марины – Ирина Васильевна и Арнольд Сергеевич сейчас знают ровно тоже, что пишут в СМИ: их дочь в медикаментозной коме, на ИВЛ. По предварительной информации пожар в квартире Марины Хлебниковой случился из-за непотушенной сигареты. Вместе с певицей дома находились родители и дочь. Сильнее всего пострадала звезда, так как очаг возгорания был в ее комнате.

Несколько лет назад во время интервью Марина Хлебникова пошутила, что будет долго искать нужные архивные фото, так как альбомов и папок со снимками очень много – с тех времен, когда их еще распечатывали. А недавно уже в другом интервью вдруг читаю рассказ Хлебниковой: «Мама шутит: Случись пожар, какие ценности вытащишь первыми? Отвечаю: Конечно фотографии…» Как чувствовала!

Марина Хлебникова почему-то очень боялась пожара. Лет десять назад у нее уже был небольшой пожар в квартире. Правда тогда дело не дошло до вызова пожарных – быстро потушили своими силами. К Марине тогда пришли гости, которые вышли прогуляться, но с улицы увидели огонь в окне - быстро вернулись, потушили своими силами. «У Маришки тогда кажется от упавшей толстой свечи случилось возгорание каких-то вещей. Начали гореть вещи, но это было локально – площадь маленькая очень. Быстро сами потушили, перепугались», - рассказала нам коллега артистки.

Марина всегда была очень внимательна к подобным историям. Был еще один случай в ее жизни. Хлебникова поехала в Шатурский район к подруге, отдохнуть в ее доме на берегу реки. Днем подруги накупались, а вечером проснулись от того, что дом и двор были окутаны едким дымом. Оказалось, что так тлеют торфяники – местные уже привыкли. Но ночью начал гореть лес, дышать было сложно. Хлебникова тогда вызвала пожарных, но в этом районе машина не могла пройти в лес. Огонь из-за ветра быстро сжигал лес, двигаясь к домам. Марина Хлебникова с подругой и ее соседями полночи таскали воду из реки ведрами - потушили. А потом им на помощь прилетел вертолет. Певица тогда вспоминала: «Вернулись домой всей компанией усталые и закопченные, выпили коньяку и торжественно произвели друг друга в пожарные…»

Друзья Хлебниковой сейчас молятся, чтобы и эта история закончилась хорошо для Марины. Певица вернулась с гастролей, поэтому могла выпить вина, но алкоголизмом она не страдала. Хлебникова очень переживала и даже плакала из-за сплетен в сети. Марина Хлебникова недавно в Санкт-Петербурге сняла клип на песню «Нева», декабрь был расписан – съемки, вечеринки. Хочется, чтобы эти планы просто сдвинулись на 2022-й год.

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