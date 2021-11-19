Глубокие ожоги, нет лица: обгоревшая в страшном пожаре Марина Хлебникова впала в кому

Певица Марина Хлебникова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Марине Хлебниковой, которую экстренно госпитализировали в ночь на пятницу после пожара в ее квартире, стало хуже. Певица впала в кому: из-за того, что она не может дышать самостоятельно, врачи подключили пациентку к аппарату ИВЛ. У знаменитой пациентки обожжено до 50% тела, а больше всего пострадало лицо.

- По последней информации, у заслуженной артистки диагностировано отравление угарным газом, - цитирует осведомлённые источники «Пятый канал». - Кроме того, от огня на теле певицы зафиксировано несколько глубоких ожогов, в частности обожжено 20% лица, также голова, грудь и бедра различной степени тяжести. Сейчас звезда эстрады находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

При каких обстоятельствах случилось возгорание, и почему никто из близких не смог сразу помочь певице, теперь предстоит выяснить следователям. Пока есть одна основная версия, которую подтверждает и дочь исполнительницы: скорее всего, Марина Хлебникова уснула с сигаретой. За несколько минут до пожара певицу видели курящей у окна своей спальни на втором этаже двухуровневой квартиры. Из всех просторных апартаментов выгорела только комната звезды, а из присутствующих в квартире также пострадал один мужчина, чьё имя пока неизвестно, - возможно, это сожитель Хлебниковой.

Всего же дома у артистки находились пять человек. Кто они, что делали - ответов на эти вопросы все ещё нет. Но по словам свидетелей, которые зафиксировали пожарные, они почувствовали запах гари и ринулись к его источнику, однако, дверь в спальню певицы удалось открыть не сразу. К тому моменту кровать, ковёр и вещи вокруг уже полыхали, а сама артистка, надышавшуюся угарным газом, обнаружили без чувств. По неудачному стечению обстоятельств Хлебникова почти не имела шансов на скорое спасение: ее комната расположена на втором этаже, тогда как дочь с гостями находились на первом.

Между тем, это ЧП уже не первое в «нехорошей» квартире Марины Хлебниковой. Три года назад здесь покончил с собой первый муж певицы музыкант Антон Логинов. Несмотря на развод, последние годы он жил с бывшей супругой: звезда забрала его к себе, чтобы помогать после тяжёлого инсульта. Незадолго до суицида состояние мужчины ухудшилось, он пачками пил медикаменты. Тело Логинова обнаружила сама Марина. В предсмертной записке он просил никого не винить в его смерти и признавался, что экс-супруга была смыслом его жизни. От пережитого шока звезда тогда попала в больницу с нервным срывом и ещё долго не могла прийти в себя. Говорят, тогда же усугубились ее давние проблемы в алкоголем, хотя близкие друзья отрицают зависимость.