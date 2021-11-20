Последние сутки звезды "Ширли-мырли": стало известно, как умирал Валерий Гаркалин

Заразившегося коронавирусом Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку 2 октября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерия Гаркалина не стало ранним утром 20 ноября: спустя несколько недель тяжелейшей борьбы с коронавирусом он умер от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. У 67-летнего артиста было больное сердце и множество сопутствующих заболеваний, что значительно снизило шансы на выздоровление.

Как выяснил сайт kp.ru, в последние сутки исход болезни уже был очевиден.

- За день до смерти ему хотели сделать компьютерную томографию, - сообщил источник kp.ru в здравоохранении. - Но так как состояние больного было крайне тяжелым, и везти на КТ его было нельзя, то врачи прямо в палату доставили рентген-аппарат, чтобы понять, насколько сильное поражение легких. Обнаружилось, что легкие поражены тотально - в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов.

У Валерия Гаркалина коронавирус полностью разрушил легкие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, заразившегося коронавирусом Валерия Гаркалина госпитализировали в Коммунарку 2 октября. Тогда его легкие были поражены на 25%, но всего за несколько дней состояние пациента стало критичным, его перевели в реанимацию и ввели в медикаментозную кому. За сердце и легкие артиста работал аппарат ЭКМО.

При этом еще летом Гаркалин сделал прививку. Однако, антитела у него так и не выработались.

- Дело не в прививке. У отца тяжелые сопутствующие заболевания, у него сердечная недостаточность. В связи с этим произошло ухудшение его самочувствия, - рассказывала kp.ru дочь звезды Ника Гаркалина.

За несколько недель в реанимации состояние пациента то ухудшалось, то улучшалось. В октябре, когда артисту назначили новое лечение, его организм отреагировал хорошо - Валерий Борисович даже пришел в себя, появилась хрупкая надежда, что он поправится.

Однако, этого не случилось: у Гаркалина развился сепсис, органы начали отказывать один за другим... Врачи до последнего боролись за жизнь пациента: так, 8 ноября находящемуся в коме артисту провели экстренную операцию на грудной клетке, в которой начал скапливаться воздух и кровь. К сожалению, переломить ситуацию это уже не смогло: больное сердце актера не выдержало тяжелых последствий коронавируса.