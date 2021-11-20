У Валерия Гаркалина была одна любовь на всю жизнь: "Мне не страшно умереть – меня там ждет Катенька…"

Валерий Гаркалин с супругой Екатериной (справа) и дочерью Никой. Фото ТАСС/ Игорь Зарембо

Валерий Гаркалин 6 октября попал в реанимацию с коронавирусом. Врачи сообщили, что у него на 70% и 75% заражены оба легких. Артиста ввели в искусственную кому. Доктора говорили, что и так больное сердце (Гаркалин перенес два инфаркта, шунтирование) работает на износ, не справляется, помогают уколами. Народного артиста России не стало 20 ноября. Ему было 67 лет.

Актер не раз оказывался между жизнью и смертью. Судьба приготовила ему немало испытаний и потерь.

- Когда не стало жены Катеньки, моё существование потеряло свой основной смысл, свелось к некой имитации жизни, внешне вполне успешной и наполненной, - признавался он. - Мне не страшно умереть – меня там ждет Катенька…

Запретили приближаться к театральным вузам

За жизнь Валерий Гаркалин начал бороться с первых дней своего рождения. Родился он в московском роддоме 11 апреля 1954 года. Как считалось, по вине врачей, новорожденного заразили полиомиелитом. В советские годы это было приговором. Но мать продала все, что можно, и достала дефицитное дорогое лекарство. Мальчик выжил, только на всю жизнь осталась хромота. Позже Гаркалин шутил, что на пути к актерской профессии у него постоянно были преграды: «Хромота не способствует расцвету сценической карьеры».

Валерий чувствовал себя нелюбимым отцом, который вечно им был недоволен, особенно, когда сын решил учиться на актера. Родитель, как человек мастеровой, говорил, что актерство вообще не для мужиков, мол, мужикам надо работать руками, гайки закручивать, пользу приносить стране, а лицедейство – что это такое? Но сын был непоколебим, поступал во все театральные вузы и… везде провалился. Устроился на завод слесарем. Потом отслужил армию. После армии вновь поступал в театральные институты, опять неудачно. Одна дама в училище в жесткой форме рекомендовала впредь никогда даже не приближаться к вузам, где преподают актёрское мастерство. «Для молодой, ещё не окрепшей психики это было страшным ударом. При мысли о возвращении на завод меня мутило», - вспоминал Гаркалин. Случайно увидел объявление: Гнесинское музыкальное училище совместно с Московским театром кукол объявило первый набор студентов на обучение профессии актёра театра кукол, куда Гаркалин прошел. После вуза поначалу работал кукольником.

Осознание, что отец втайне гордился им, пришло только в день его смерти, когда сестра обнаружила коробку со старыми вырезками из газет и журналов о творчестве Валерия. Отец Гаркалина собирал их всю жизнь и скрывал это.

Актер не раз оказывался между жизнью и смертью. Судьба приготовила ему немало испытаний и потерь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Однолюб и сумасшедший отец

Многое в жизни Гаркалина шло не так, как у других артистов. Вот и в любви он оказался не сердцеедом, что часто свойственно актерской профессии, а однолюбом. Он учился на четвёртом курсе, когда в театр устроилась на работу москвичка Катерина, девушка с пышными формами, в духе муз Кустодиева. Катенька, как с первого дня знакомства и всю жизнь называл ее Гаркалин, и стала ему верной музой, женой и преданной подругой.

Они познакомились в октябре 1977 года, когда четверокурсник Гаркалин повторял, чтобы не забыть, на сцене театра Образцова с пустым зрительным залом свой спектакль «Алые паруса». «Во тьме зрительного зала сидела девушка, напряжённо и внимательно следившая за происходящим на сцене, - написал Гаркалин в своей автобиографической книге «Катенька», посвящённой единственной жене. - Я начал играть с удвоенной энергией. Кульминацией спектакля одного зрителя стал момент, когда девушка плакала… Практически с того дня мы и начали встречаться».

Отношения с Катенькой развивались со скоростью курьерского поезда. «Катя проживала с бабушкой в небольшой двухкомнатной квартире в центре Москвы на 4-й Тверской-Ямской улице. Кто тогда мог предположить, что именно в этой квартирке и проживём все наши совместные тридцать с лишним лет».

Первые годы семейной жизни Гаркалин с женой мечтали о детях, но медики упорно ставили Кате диагноз «бесплодие». «Врачи считали, что детей у неё не будет никогда. Поэтому появление маленькой девочки для нас оказалось сродни чуду», - делился Гаркалин. Родившуюся 13 января 1983 года дочь Нику он называл подарком небес. Но к моменту появления дочки, он остался без работы: из проекта «Люди и куклы» попросили из-за выпивки. Жена после родов вернулась в театр Образцова, а Гаркалин на два года ушел в декрет и нянчился с дочкой. Видимо, сказался недостаток отцовского внимания в его детстве, и актер всю нежность и любовь отдавал дочке. Говорил про себя, что стал лучшим «кормящим отцом».

«Никуся родилась совсем маленькой, - написал он в своей книге. - Как только я увидел её, забирая Катеньку из роддома, то начал ощупывать её личико, как бы проверяя, всё ли это настоящее. Должен признаться, что и сегодня, встречаясь с Никусей, я по привычке ощупываю её носик. Иногда это её раздражает, но чаще она относится к старому отцу вполне снисходительно: надо прощать родителям их маленькие слабости».

Из-за «преступной страсти» влез в долги

Его крёстной матерью в кинематографе стала подруга жены Ганна Слуцки (супруга драматурга Бориса Слуцкого). Её соавтор Сергей Бодров начинал снимать картину «Катала» и искал новое, незаезженное лицо. Ганна посоветовала Гаркалина. По роковой случайности, сыграв в кино игрока, Гаркалин подцепил этот порок в реальной жизни, став игроманом.

«Я поигрывал на автоматах, но не критично, - рассказывал он в своей книге. - Так бы всё и двигалось вяло, кабы не одна история, случившаяся в Лас-Вегасе. Мы были на гастролях в Америке. Я привычно отправился поиграть на автоматах. Как сейчас помню, джек-пот был 775. Сумма выигрыша за него достигала 3 тысячи долларов. Я врубил автомат — и, о чудо! 577! Все кинулись меня поздравлять. Я порылся в карманах, нашёл ещё несколько монеток. Меня не оставляла мысль, что сейчас должна выпасть комбинация наоборот. Засунул монетки в автомат, на табло - 775. Девушка ещё не донесла мне мой предыдущий выигрыш, а уже надо идти за новым. Так я выиграл 6 тысяч долларов за какие-то секунды.

Но успех обошёлся мне гораздо дороже этой суммы. Я как будто сошёл с ума. Я начал играть уже серьёзно. Куда бы ни шёл, на пути возникало очередное казино. Чем больше я играл, тем больше проигрывал. Естественно, мне приходилось занимать деньги. Но отдавать долги мне было нечем. Я всё быстрее вынужден был носиться по Москве в поисках новых и новых поступлений. Надо ли говорить, что ситуация очень быстро стала известна Катеньке. Она всеми возможными и невозможными способами начала отдавать мои долги. Это был страшный период в моей жизни, и только Катенька опять смогла меня вытащить. Но чего ей это стоило?! Простить этого я себе не могу до сих пор и никогда не прощу».

В жизни актера было немало испытаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«У пана совсем не осталась крови, одна водка»

Еще один порок, с которым помогла справиться жена, - алкогольная зависимость, сопровождавшая актера значительную часть его жизни. Как-то на гастролях в Польше успех первого спектакля был бурно отмечен с возлияниями. «Во время второго спектакля я вдруг понял, что не только играть не могу, а просто умираю, - вспоминал актер.- Я не доиграл спектакль и ушёл со сцены. Зал ждал минут десять в абсолютной тишине. Вероятно, для зрителей это был шок. Была вызвана машина скорой помощи. Зрителям объявили, что актёру внезапно стало плохо. Они разошлись, наградив нас аплодисментами. Хотя должны были бы освистать нас и забросать гнилыми яблоками. Вернее, меня одного. Ведь только я был виноват в своём состоянии. Приехавший врач очень внимательно меня осмотрел, сделал необходимые уколы и вынес медицинское заключение: «У пана совсем не осталось крови, одна водка».

Когда в очередной раз Гаркалин вернулся домой в невменяемом состоянии, жена начала собирать чемоданы. «Это был критический момент моей жизни. Страх потери обуял меня». Катя нашла врача, который его закодировал. «15 августа 1991 года я закодировался сроком на год. А когда год прошёл, жена предложила мне провести всю процедуру заново. Но я отказался - не потому, что решил развязать, а потому, что поверил в себя».

«Она и сейчас для меня самая красивая»

В 2008 году у актера начались серьезные проблемы со здоровьем. Гаркалин обратился к кардиологам, но, показалось, ничего критического нет, поэтому он уехал с женой в Прибалтику на гастроли. «Это было 5 июня. Назавтра, 6 июня, я умер, - писал в своей книге Гаркалин. - Уже с утра я чувствовал себя неважно. Но на сцену всё же вышел. Нечто неестественной силы сжало всего меня. У меня случился инфаркт».

Врачи называли чудом, что в тот момент он выжил. «Из трёх основных сердечных сосудов два были полностью закупорены, а последний, третий, функционировал только на 40 процентов. В одном из сосудов и произошёл разрыв, - рассказывал актер. - Через полчаса разорвался второй полностью закрытый сосуд. Кардиологи кинулись спасать моё разорвавшееся сердце, но в это время оторвался тромб, что повлекло полную остановку сердца, и я оказался в состоянии клинической смерти. Уже позже кардиологи говорили мне, что складывалось впечатление, будто Некто могущественный меня преднамеренно убивал. Теперь, по прошествии времени, я полагаю, что это не совсем так. Тот самый Некто просто предупреждал меня таким вот жестоким способом. А я, как это часто с нами людьми бывает, не обратил внимания на важное предупреждение».

Дело в том, что Гаркалин на тот момент не знал: его обожаемая жена смертельно больна – она скрывала, что у нее рак. И просила дочь и врачей не говорить об этом мужу.

Супруг замечал, что жена стала часто лежать, ссылаясь на недомогание, но не мог понять причину. «Она всё больше худела, но ни одной жалобы на боль я от неё не слышал. Каким же я был слепцом! - писал в воспоминаниях Гаркалин. - Катенька с каждым днём слабела. Но и тогда я ещё не понимал, что всё стремительно приближается к трагическому концу. Во время одного из посещений врача в вестибюле больницы мы встретились с Олегом Янковским. Его диагноз уже был известен широкой общественности. Выглядел он очень плохо. Катенька после приёма у врача была чем-то недовольна и капризничала. Я пытался её увещевать, объяснял, что не надо раскисать, вот Олег смертельно болен (рак), но держится, а ты капризничаешь по пустякам. Как я мог такое произнести?! Ведь ей уже было ничем не лучше, чем ему. И она ушла из жизни на несколько месяцев раньше Олега Ивановича…

Катенька совсем исхудала, очень ослабела и не могла справляться даже с совершенно элементарными вещами. Однажды я переодевал её, она взглянула на меня грустно-грустно и сказала: «Не смотри на меня, я стала очень некрасивая». Как я могу ей теперь доказать, что для меня она и сейчас является самой красивой на свете?!».

Жена скончалась 15 февраля 2009 года через полгода после повторного инфаркта Гаркалина. Потом он скажет, что если бы знал, что его ждут скорые похороны любимой, он бы так не цеплялся за свою жизнь. Утрата далась ему тяжело. Актер признавался, что часто приходит к ней на могилу и беседует, как было всегда, все их три десятка лет совместной жизни: «Близкого человека нет рядом, и его отсутствие ощущается мной постоянно, порой даже острее, чем в начале. Пока мне не удаётся примириться с этим. Не исключено, что и не удастся никогда».

КСТАТИ

В кино звать перестали

Последние годы Гаркалин практически не был востребован в кино. Актер говорил, что повторяет судьбу Николая Рыбникова, которого тоже с годами перестали снимать. «Я уже дедушка. Дедушки сейчас в кино не востребованы. Нет необходимости, - сказал он в одном из интервью. - Это в театре можно работать каждодневно, а в кино время актера кончается. И выдающийся артист Рыбников сыграл высотников, лесорубов, а потом их время ушло - и закончился актер. Мое время - это «Белые одежды», «Катала». И оно тоже ушло».

Основными доходами Гаркалина в последние годы были преподавательская зарплата в ГИТИСе (около 35 тысяч рублей в месяц) и редкие спектакли в антрепризе. «Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь, - признался он в недавнем интервью. - Но сказать, что я совсем без денег - не могу. Какие-то деньги мне приходят: за работу в спектаклях, в кино. Суммы, которые мне предлагают в театре, не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят 80 тысяч рублей, в худшем - 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть».

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