Однажды врач сказал про Валерия Гаркалина: «В нем совсем не осталось крови, одна водка»

Иногда Гаркалин просто срывал съемки - физически не мог встать с кровати, чувствуя, что умирает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерий Гаркалин за свою жизнь перенес немало заболеваний. От полиомиелита, которым заразился еще в роддоме, до COVID-19, с которым сражался последние полтора месяца жизни. На особом месте стоят его отношения с выпивкой, едва не погубившие его актерскую карьеру в самом расцвете. О них он на редкость подробно и искренне рассказал в книге «Катенька» (она получила название в честь жены Гаркалина, скончавшейся в 2009 году от рака и навсегда оставшейся его главной любовью).

…Валерий Борисович учился на отделении актеров театра кукол в Музыкальном училище имени Гнесиных. На четвертом, последнем курсе поехал с однокурсниками - точнее, уже выпускниками - в Кемерово. И там ребятам предложили создать при областной филармонии самостоятельный коллектив - «Люди и куклы». Они согласились, объездили с ним множество городов, включая иностранные (что по советским временам было большой честью и удачей). Например, в Гаване их поселили в роскошной старой гостинице. А вот в СССР гостиницы были отчаянно убогими, да и города, где доводилось бывать ансамблю, Гаркалин описывает четырьмя словами: «серость, безликость, тупая безнадёга».

Постепенно запал, который был у молодых артистов, начал иссякать. «Мы всё меньше репетировали, а свободное время в мерзких гостиницах проводили вполне по-русски. Пили, пили и пили. Я не видел тогда в этом никакого подвоха. А что же ещё делать, если делать нечего? Над тем, что это моя привычка может перерасти в пристрастие, я как-то не задумывался. После выпивки жизнь в депрессивных городах как-то расцвечивалась, становилось не так муторно на душе, происходящее обретало хоть какой-то смысл».

Но тогда происходящее еще не выглядело катастрофическим. Гаркалин продолжал пить, и когда получал второе образование в ГИТИСе. Этот период совпал с вынужденным простоем - у него не получалось устроиться ни в один театр, занятость была минимальной.

"От этого я впадал в уныние, которое заглушал старым проверенным российским способом — водкой. Мне казалось, что она примиряет меня с действительностью. На самом деле пристрастие, казавшееся мне безобидным, разрушало меня ещё больше, чем безделье. Тем более что и во время напряжённой работы, например, на сессиях, мы дружно пили ещё больше. Правда, мотивировалось это радостью совместного творчества и редкого общения. Взрослые и опытные, мы позволяли себе выпивать прямо на занятиях. Это были настоящие уроки актёрского мастерства — выпивать в полуметре от преподавателей, не вызывая у них и тени подозрения. С этими уроками мы прекрасно справлялись, хотя лучше бы поучились чему-то иному.

Происходило это так. Кто-то под партой разливал сорокаградусный напиток в чайную чашку, либо крышку от термоса, извинялся перед педагогом, мол, у кого-то болит горло и ему необходимо выпить горячего. Мнимый больной отхлёбывал из чашки маленькими глотками, не морщась и, естественно, не закусывая. Наши педагоги даже близко не могли предположить, что уважаемые, знаменитые актёры могут заниматься подобными глупостями. К нашему оправданию надо сказать, что на занятиях непосредственно по профессии мы не пили никогда. Это было святое."

А настоящие беды начались, когда к Гаркалину после первой (и сразу главной) роли в кино, в фильме Сергея Бодрова-старшего «Катала», пришла всесоюзная слава. Его утвердили на главную роль в сериал по роману Владимира Дудинцева «Белые одежды». Одним из его партнеров был Андрей Болтнев - выдающийся актер, прославившийся благодаря фильму «Мой друг Иван Лапшин». И, к сожалению, алкоголик. Они с Гаркалиным мгновенно нашли на этой почве общий язык.

А настоящие беды начались, когда к Гаркалину после первой (и сразу главной) роли в кино, в фильме Сергея Бодрова-старшего «Катала», пришла всесоюзная слава

"Это стало непереносимо не только для окружающих, но в определённой мере и для нас самих. В какой-то момент я вообще перестал управлять реальностью. Почти каждую ночь я садился в поезд и ехал то домой в Москву, то в Минск, то в Ленинград. Однажды, будучи в некотором подпитии, я осознал, что не понимаю, куда именно приехал. Более того, я понял, что и по виду вокзала невозможно определить, где нахожусь: одинаковые пути, как проштампованные залы ожидания, слепленные под единый шаблон памятники вождю мирового пролетариата… Я ощутил, что схожу с ума, и решил — если ошибусь с городом, куда приезжаю, то это конец и пора в дурдом. К счастью, я не ошибся, это был, как я всё-таки предполагал, Ленинград, и с общением с врачами удалось повременить. Но ненадолго…»

Иногда Гаркалин просто срывал съемки - физически не мог встать с кровати, чувствуя, что умирает. Приходилось вызывать ему врача, который вкалывал огромное количество лекарств. А потом, устав от пьянства актера, режиссер «Белых одежд» Леонид Белозорович вызвал его в монтажную и показал несколько отснятых сцен. На одних в кадре был человек «с пустыми, ничего не выражающими глазами», механически двигающийся, равнодушно выполняющий указания постановщика. На других актер с живыми, пытливыми глазами отлично играл, проживая жизнь своего персонажа. «Ты всё понял? — сказал режиссёр. — Первые сцены сняты, когда ты выпивший, либо с похмелья. Вторые — когда ты трезвый и нормально работаешь».

Валерий Гаркалин за свою жизнь перенес немало заболеваний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гаркалин сгорал со стыда. Впрочем, еще больший стыд ему пришлось испытать на гастролях в Польше. Он поехал туда со спектаклем по пьесе своего любимого драматурга Славомира Мрожека. Первый спектакль прошел отлично, а вот второй… «Я вдруг понял, что не только играть не могу, а просто умираю. К своему огромному стыду я не доиграл спектакль и ушёл со сцены. Зал ждал минут десять в абсолютной тишине. Вероятно, для зрителей это был шок. Все мои сотоварищи пытались привести меня в порядок и вернуть на сцену. Им это не удалось, и была вызвана машина скорой помощи. Зрителям объявили, что актёру внезапно стало плохо. (…) Приехавший врач очень внимательно меня осмотрел, сделал необходимые уколы и вынес медицинское заключение: «У пана совсем не осталось крови, одна водка»…»

В конце концов спасла его жена - та самая Катенька, Екатерина Викторовна. Однажды Гаркалин приехал в Москву в таком состоянии, что она его не узнала. А когда узнала, начала собирать вещи. «Катенька объяснила, что больше так продолжаться не может, я вправе погубить себя, но не нашу доченьку. Она забирает Нику и уходит. Была бы она одна, то пыталась бы терпеть и бороться дальше, но если что-то заметит девочка, для неё будет травма на всю жизнь. Это был критический момент моей жизни. Ведь и на съёмках всё шло не слава богу, начали поговаривать, что меня надо снимать с роли, картину консервировать, ведь я всё равно не смогу досняться в таком состоянии. Для меня решительность Катеньки оказалась не просто неожиданной — шоковой. Я выпивал давно, но она никогда не пыталась меня запугивать, а, наоборот, всегда помогала вылезти из многочисленных передряг, сопровождавших моё пьянство. (…) А тут я понял, что она не шутит. Страх потери двух главных и любимых женщин моей жизни обуял меня. Каким же образом остановить Катеньку, повлиять на её решение? Только одним — бросить пить. Катенька понимала, что процесс зашёл слишком далеко, и самостоятельно я не смогу с этим справиться. Мне необходима помощь. Нужен врач, который закодирует меня. И она нашла такого врача».

Потом Гаркалин говорил, что если бы не этот поворот, он примкнул бы к длинному списку российских актеров, погубленных алкоголем. Умер бы, как тот же Андрей Болтнев. Кстати, незадолго до его смерти Гаркалин встретился с ним в последний раз. Валерий Борисович работал тогда в театре Сатиры, ему сказали, что на проходной его кто-то ждет, он спустился и увидел Болтнева. Вид его был страшен - «он то ли почернел, то ли пожелтел». Болтнев искал собутыльника. Гаркалин отказался, сообщив, что больше не пьет. Болтнев резко ответил «Тогда ты мне не интересен!», развернулся и ушел. Он производил впечатление человека, уже совершенно равнодушного к окружающей действительности. Равнодушного ко всему, кроме одного…

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