Врач-пульмонолог сделал заявление о смерти Валерия Гаркалина: "Его убил не коронавирус"

Актера убил не коронавирус, а бактериальная инфекция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной смерти 67-летнего Народного артиста Валерия Гаркалина стали полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок. С начала октября звезда комедии "Ширли-мырли" сражался с COVID-19, большую часть этого времени проведя в коме: врачи надеялись, что медикаментозный сон и аппарат ЭКМО, который работал за сердце и легкие, позволят организму восстановить силы. Но увы, этого не случилось: утром 20 ноября любимого миллионами актера не стало.

О том, как развивалась болезнь знаменитости, и почему коронавирус стал усугубляющим, но не решающим фактором, сайту kp.ru рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев.

- Сепсис - это тотальное инфицирование организма, говоря понятным языком - гной пошел в кровь. А септический шок - это осложнение, при котором ткани и органы не получают кислород. Как раз это и вызывает полиорганную недостаточность, когда отказывают несколько органов, - объяснил пульмонолог причины смерти. - Каждая из этих причин может привести к летальному исходу и по отдельности, а их совокупность свидетельствует о полном истощении защитных сил организма. Это было крайне тяжелое инфицирование, при котором сразу несколько убийственных процессов развивались параллельно.

По словам эксперта, коронавирус послужил спусковым крючком, а дальше решающую роль сыграла иммунодепрессия. Не секрет, что Гаркалин любил выпить, пережил инфаркты и кому, но, несмотря на больное сердце, до последнего продолжал работать на износ: ездил на гастроли, снимался, преподавал в ГИТИСе.

- Актера убил не коронавирус, а бактериальная инфекция, - неожиданно заявил доктор Пурясев. - Объясню, как это происходит. Сначала вирус "выключает" все органы: в каждой клетке образуется гипоксия, происходит нехватка кислорода, нарушается обмен веществ. А когда клетка отключается, ее уже "доедают" микробы. Причем, это не какие-то микробы извне, а наши собственные. У нас в ротовой полости заложена настоящая бактериологическая бомба - микробов во рту больше, чем в унитазе. И все они ждут момента, когда организм будет ослаблен. Не зря врачи говорят: если старик на ночь зубы не почистил, утром он умрет от инфаркта. Это не преувеличение, особенно, если с зубами проблемы. Микроб поступает в кровь, "садится" на сосуд, образуется тромб - так и случается инфаркт.

Напомним, Валерий Гаркалин попал в больницу 2 октября с 25% поражения легких, а уже спустя несколько дней этот показатель вырос до 75%. Пациента экстренно перевели в реанимацию и погрузили в медикаментозную кому, подключив к аппарату ЭКМО. Поначалу артисту даже стало лучше, однако, коварный вирус оказался сильнее. За две недели до смерти медики провели операцию - откачали из грудной полости лишний воздух и кровь. Но у Гаркалина начался сепсис, и несмотря на переливание крови, остановить этот процесс было уже невозможно.

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