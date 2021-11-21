Лариса Гузеева опровергла вакцинацию Гаркалина: «Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки»

Гаркалин поступил в Коммунарку вскоре после госпитализации Гузеевой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

67-летний Валерий Гаркалин умер в больнице после осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Врачи до последнего боролись за жизнь народного артиста. Его единственная дочь Ника Гаркалина сообщала о том, что Валерий Борисович был привит от ковида. Но неожиданно телеведущая Лариса Гузеева проговорилась друзьям, что Гаркалин не был привит. 62-летняя Лариса Гузеева месяц провела с коронавирусной пневмонией в московской клинической больнице №40. В Коммунарке врачи спасли жизнь Гузеевой, и она уже вышла на работу.

Гаркалин поступил в Коммунарку вскоре после госпитализации Гузеевой. Лариса Андреева рассказывала в эфире: «Ты лежишь, у тебя статус «реанимация». Это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нет вен… Рядом лежал Валера Гаркалин».

Лариса Гузеева сегодня ночью вступила в дискуссию с одним из своих друзей в социальной сети Facebook. У Гузеевой несколько страниц в этой социальной сети: «синюю галочку» для подтверждения своего звездного профиля телеведущая не получала, но именно со своей действующей страницы она переписывается с друзьями. Давний приятель Гузеевой артист Сергей Рогожин часто заводит «антипрививочные дискуссии» на своей странице. В одну из таких и вступила Гузеева. Обсуждали, что Гаркалин умер хотя был вакцинирован от ковида. Лариса Гузеева сообщила: «Он был не привитый». Тогда Рогожин написал, что это информация из интервью дочери Гаркалина. Но Гузеева почему-то уверена в своей информации: «Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки».

Гузеева почему-то уверена в своей информации. Фото: соцсети

Продюсер Евгений Фридлянд в другом споре в Facebook написал: «Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался». В социальных сетях обсуждают информацию о том, что когда Валерию Борисовичу стало хуже, то он признался — его сертификат о вакцинации ненастоящий.

Эти сообщения пусть и от публичных людей пока вызывают сомнения. Ведь самый близкий Валерию Гаркалину человек дочь Ника сообщала о вакцинации отца – и поводов не верить ей пока тоже нет. Ника Гаркалина в интервью kp.ru рассказывала: «Отец сторонник прививок. Он сперва привился вакциной КовиВак, но она не подействовал – у отца не выработались антител… И тогда он пошел сделал еще и Спутник V».