Лариса Гузеева на работе забывает слова и вспоминает коллег: «Рядом со мной в Коммунарке лежал Валера Гаркалин»

11 ноября на Первом канале первая программа «Давай поженимся» после болезни Ларисы Гузеевой. Звезда расскажет о своей болезни Фото: Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева почти месяц провела с коронавирусной пневмонией в московской клинической больнице №40. В Коммунарке Гузееву вылечили, последние две недели она восстанавливалась дома. Реабилитация будет долгой, но на работу Лариса Андреевна уже вышла.

11 ноября на Первом канале в 15.15 первый эфир «Давай поженимся» с переболевшей Ларисой Гузеевой. Лариса Андреевна выглядит хорошо даже после сложного испытания – грим творит чудеса, впервые у артистки такой яркий макияж. У звезды отрасли волосы, которые ей собрали в новую прическу.

Лариса Гузеева сразу предупредила: «Не знаю, как я буду работать, потому что туплю. Я забываю слова…» Лариса Андреевна поблагодарила соведущую Розу Сябитову и коллег, которые «держали оборону» и не сообщали ничего о течении ее болезни.

Сябитова пожаловалась, что ее ежедневно атаковали звонками, но она молчала. Гузеева придерживалась такой же тактики: «Я не ответила ни на один телефонный звонок. Рядом лежал Валера Гаркалин. Я просто не понимала почему такое животное любопытство».

В больнице Гузеева получала много сообщений от коллег и друзей: «Вы знаете какие мне писали смс-ки актеры, которых я хорошо знаю, но мы не дружили? Во-первых, сначала присылали ссылки из интернета: «Гузеева, умерла», «Гузеева умерла». Потом пишут: «Лорик, а что из этого правда?» А ты лежишь, у тебя статус «реанимация». И это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нету вен и ты вся… А здесь такое. Хочу сказать спасибо всей моей команде: за такт, за деликатность, за вот такое уважение – как ни странно в этом была любовь. Я чувствовала эту любовь, потому что все понимали, что меня не надо трогать».

Гузеева умеет держать оборону от хейтеров в соцсетях: «Я уже не говорю про сумасшедших, которые писали: «Ты там еще не сдохла? Ребят, там, где я была – туда не надо. Это такой ужас этот ковид. Это страшное дело. Если вы дорожите своим здоровьем близко к себе не подпускайте: никаких обнимашек, никаких целовашек. Я тоже расслабилась. Я заболела, потому что была расслаблена. Думала, что меня это не коснется». Теперь телеведущая намерена держать дистанцию и соблюдать все меры безопасности.

Лариса поблагодарила всех, кто за нее молился: «Всем спасибо, кто хотел, чтобы я к вам вернулась. Я хочу, чтобы вернулась к вам навсегда». До 11 ноября в эфире шли записи программ «Давай поженимся», отснятые до болезни Ларисы Гузеевой. Новый пул съемок начался 10 ноября.