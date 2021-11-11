Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды11 ноября 2021 15:16

Лариса Гузеева на работе забывает слова и вспоминает коллег: «Рядом со мной в Коммунарке лежал Валера Гаркалин»

11 ноября на ТВ покажут первый эфир «Давай поженимся» после болезни ведущей шоу
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
11 ноября на Первом канале первая программа «Давай поженимся» после болезни Ларисы Гузеевой. Звезда расскажет о своей болезни

11 ноября на Первом канале первая программа «Давай поженимся» после болезни Ларисы Гузеевой. Звезда расскажет о своей болезни

Фото: Первый канал

62-летняя Лариса Гузеева почти месяц провела с коронавирусной пневмонией в московской клинической больнице №40. В Коммунарке Гузееву вылечили, последние две недели она восстанавливалась дома. Реабилитация будет долгой, но на работу Лариса Андреевна уже вышла.

11 ноября на Первом канале в 15.15 первый эфир «Давай поженимся» с переболевшей Ларисой Гузеевой. Лариса Андреевна выглядит хорошо даже после сложного испытания – грим творит чудеса, впервые у артистки такой яркий макияж. У звезды отрасли волосы, которые ей собрали в новую прическу.

Лариса Гузеева сразу предупредила: «Не знаю, как я буду работать, потому что туплю. Я забываю слова…» Лариса Андреевна поблагодарила соведущую Розу Сябитову и коллег, которые «держали оборону» и не сообщали ничего о течении ее болезни.

Сябитова пожаловалась, что ее ежедневно атаковали звонками, но она молчала. Гузеева придерживалась такой же тактики: «Я не ответила ни на один телефонный звонок. Рядом лежал Валера Гаркалин. Я просто не понимала почему такое животное любопытство».

В больнице Гузеева получала много сообщений от коллег и друзей: «Вы знаете какие мне писали смс-ки актеры, которых я хорошо знаю, но мы не дружили? Во-первых, сначала присылали ссылки из интернета: «Гузеева, умерла», «Гузеева умерла». Потом пишут: «Лорик, а что из этого правда?» А ты лежишь, у тебя статус «реанимация». И это такой кошмар, когда ты под капельницами, под преднизолоном, когда ты раздутая как шар, когда у тебя нету вен и ты вся… А здесь такое. Хочу сказать спасибо всей моей команде: за такт, за деликатность, за вот такое уважение – как ни странно в этом была любовь. Я чувствовала эту любовь, потому что все понимали, что меня не надо трогать».

Гузеева умеет держать оборону от хейтеров в соцсетях: «Я уже не говорю про сумасшедших, которые писали: «Ты там еще не сдохла? Ребят, там, где я была – туда не надо. Это такой ужас этот ковид. Это страшное дело. Если вы дорожите своим здоровьем близко к себе не подпускайте: никаких обнимашек, никаких целовашек. Я тоже расслабилась. Я заболела, потому что была расслаблена. Думала, что меня это не коснется». Теперь телеведущая намерена держать дистанцию и соблюдать все меры безопасности.

Лариса поблагодарила всех, кто за нее молился: «Всем спасибо, кто хотел, чтобы я к вам вернулась. Я хочу, чтобы вернулась к вам навсегда». До 11 ноября в эфире шли записи программ «Давай поженимся», отснятые до болезни Ларисы Гузеевой. Новый пул съемок начался 10 ноября.

Шоу-бизнесЗвезды: выход в свет