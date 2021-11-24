Сенатор: Опасные видео блогеров станут доказательством их вины в суде

Для тех, кто ставит под угрозу жизни других людей в новый КоАП собираются ввести уголовную ответственность Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Скоро появившееся видео в соцсетях с кадрами "шашачек" на МКАДе или "разгон до 200" на столичном шоссе может стать доказательством вины лихача в суде. Любого блогера за такой контент в сети можно будет сразу отправлять под суд за нарушение законодательства.

О подготовке такого законопроекта сообщила РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

"Блогеры, которые занимаются опасным вождением, снимают это на камеру и выкладывают в интернет, оказывают сами себе медвежью услугу. Тем самым они осознанно совершают административные правонарушения, делают это систематически и сами формируют доказательную базу для применения в их адрес административных санкций", - отметила в СМИ сенатор.

Она также обратила внимание, что в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ уже заложено понятие "опасное вождение".

Выявлением лихачей на дорогах сегодня занимаются патрули ГИБДД России и многочисленные видеокамеры. Но видеоблогеры готовы идти на новые нарушения и платить штрафы, чтобы получить прирост просмотров своей страницы. При этом они демонстративно рискуют как своей жизнью, так и жизнями окружающих.

Для тех, кто ставит под угрозу жизни других людей в новый КоАП собираются ввести уголовную ответственность. А у тех, кто будет игнорировать штрафы машину будут просто изымать, как орудие преступления.

В Госдуме с инициативой об ужесточении уже выступили глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и член комитета Владимир Васильев.

Васильев заявил, что с января по сентябрь 2021 года в России произошло 96 314 аварий, в которых погибли 10 516 человек. И подчеркнул, что для "злостных нарушителей правил дорожного движения будет установлен порядок конфискации транспорта, который становится угрозой жизни других людей".

Напомним, в минувшую субботу водитель BMW автоблогер Саид Губденский спровоцировал на Кутузовском проспекте аварию в которой два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Блогер и его пассажир скончались. Эта новость дала ход инициативам депутатов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ускорить подготовку необходимых поправок. Они будут нацелены на искоренение лихачества на дорогах.