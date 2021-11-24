Кому это выгодно: Запад подталкивает Украину развязать полномасштабную войну против России

Киев может начать боевые действия, если поверит, что воевать за него против России будут Европа и США Фото: REUTERS

Новости вокруг Украины - как кипящий чайник со свистком: чем дольше не убирают огонь, тем пронзительнее он визжит. Да еще впечатление такое, что огонек под ним все время увеличивают. То, что Россия вот-вот нападет на «це Европу», уже и под сомнение никем на Западе не ставится. Догадки строятся лишь относительно того, когда это произойдет: в католическое Рождество, на Новый год или старый Новый, ну самое позднее - на Рождество православное.

Нарастающий предвоенный «гул» фиксируют и политики, и военные. Пропагандисты, как им и положено, его усиливают. Но то и дело в информационное пространство попадают и другие сигналы. Из недавнего: замгоссекретаря Нуланд, а после нее и директор ЦРУ Бернс в Москве заверяли, что Вашингтон - за выполнение Минска-2. А еще раньше сам президент Байден прилюдно зафиксировал: США больше нигде не будут силой насаждать демократию. Может, Украина для него все же исключение? Да и речь там, по крайней мере формально, идет не о насаждении, а поддержке взявших власть в стране «демократов»-бандеровцев.

Все-таки определенное смятение и противоречие в действиях оркестрантов грядущей войны есть. Ведь как можно Москве нападать на Украину, которую готов защищать весь «свободный мир», в католический праздник, если с американским президентом-католиком российский президент собирается в следующем январе встречаться? О переговорах лидеров двух стран уже все говорят, как о деле решенном. Да и на наше Рождество российский православный президент однозначно не пойдет войной на православную Украину. Нет, чего то здесь не сходится.

Проще всего было бы объяснить накачку предвоенной истерии традиционной тактикой повышения ставок накануне саммита лидеров противостоящих сторон. Однако уж слишком исступленно и с безрассудным задором в Киеве бряцают своими «байрактарами» и «джавелинами», грозясь погнать русские орды аж до Воронежа. Очевидно, что грань тактической предпереговорной «нагнеталовки» явно перейдена. Да и в Вашингтоне немало желающих суровым голосом пытаться разговаривать с Москвой. Но самый главный голос Америки пока молчит. Не случайно ведь?

По поводу возросшей до сверхопасных пределов активности США вокруг России только что переговорили начальники генштабов двух стран. Мы, как недавно сказал президент Путин, не расслабляемся, но и партнеров будем держать в «тонусе» - чтобы они сгоряча глупостей не наделали. А именно под такое определение подпадают все военные приготовления на Украине. А если брать выше - то и заявление генсека НАТО о возможном размещении ядерных ракет «к востоку от Германии».

Все-таки нельзя не заметить какой-то разнобой в действиях Запада вокруг украинской проблемы. Явно на кону что-то гораздо более важное, чем спасение режима Зеленского. Похоже, что Украина просто стала той «каплей», которая меняет весь расклад безопасности в Европе. А этот расклад вовсе не зависит от того, будет в Киеве «проевропейская влада» или нет.

Самый главный фактор, заставляющий Запад во главе с США так нервно, от прямых угроз до намеков на возможные компромиссы, реагировать на ситуацию вокруг Украины - неспособность сломить волю России и заставить ее отступить от своей же «красной черты» относительно членства Киева в НАТО. Для альянса это неприемлемо, он, даже отказывая в 2008 году Украине и Киеву в предоставлении ПДЧ, зафиксировал, что «когда-то» они все же станут членами блока. И с тех пор Запад постоянно подчеркивает: вступать или нет какой-либо стране в НАТО - это России никак не касается. Но вот оказалось, что касается. Больше того, Москва четко и предельно жестко обозначила возможные последствия - вплоть до потери Украиной своей государственности. И это, без сомнения, было принято всеми, кроме киевских клоунов, совершенно серьезно.

В этом и объяснение происходящего: Запад спохватился, но тут же понял, что поздно - «прохлопал» он время, когда интересы Москвы можно было игнорировать полностью или заставить ее согласиться, что все делается для ее же пользы. У Москвы появились силы отстоять свои интересы. И это не могло не вызвать истерики.

Ведь не просто о судьбе Украины идет речь. На нее, по большому счету, США наплевать, как на расходный материал. Но вот как, если Россия добьется своего, держать под контролем всю Европу? Отсюда и такая жесткая связка судьбы «Северного потока 2» с украинскими страстями. Взявшая верх в споре об Украине Россия не только газом европейцев будет снабжать, но и покажет, как можно успешно действовать против воли Вашингтона. А это - похуже, чем бунт на корабле, который можно подавить силой. Это - удар с соседнего корабля, до которого никак не добраться.

В ближайшее время свисток украинского «чайника» будет, скорее всего, так же разрываться. Ждем встречи Путина с Байденом. Американский президент, так много критикуемый за свои возрастные особенности, одной из них - хладнокровием - может быть очень важен для поиска развязки нынешних политических узлов.

Есть только одна серьезная опасность, которая грозит как Западу, так и России. Это - «синдром Саакашвили» - ложно понятая команда «фас». В 2008 Мишико так искренне поверил, что его военную авантюру поддержат США, что сорвался с поводка. Будет очень печально, если и у Зеленского проявится этот синдром и он силой попытается вернуть себе Донбасс. Тогда Россия в стороне, как уже было не раз сказано, не останется. Но тогда и судьба Украины изменится резко и, пожалуй, навсегда. Как и нынешняя конфигурация той системы безопасности, которая пока еще остается в Европе. А какой будет новая - станут решать те, кто сумеет погасить военный пожар, который сегодня пытается раздуть Киев.