Кто управляет антипрививочниками

Комитет защиты национальных интересов сообщил, что флеш-мобы и «гражданская позиция» против вакцинации координируются из-за рубежа Фото: Shutterstock

Волна народного негодования, которая всплыла после правительственного законопроекта о введении QR-кодов, оказывается, не имеет ничего общего с «выражением личного мнения», которым прикрываются антиваксеры. Как выяснили представители Комитета защиты национальных интересов, все эти сообщения имеют все признаки централизованной атаки: одни и те же хэштеги, порой написаны под копирку (так поступают при атаке ботов), распространяются они через аккаунты блогеров-эзотериков, лайфкоучей и прочих лидеров мнений (так поступают при рекламных компаниях, как правило за деньги).

Кроме того, выяснилось, что координируется флешмоб американо-испанской НКО - он организован активисткой компании CitizenGo. WikiLeaks выяснил, что её основной целью является «влияние на политику под прикрытием семейных ценностей».

Одной из главных двигателей протестов против QR-кодов является автор телеграм-канала «Оставьте нас в покое» Александра Машкова-Благих. Она не только блогер, но и координатор онлайн-площадки для петиций «CitizenGO Россия». Впосте от 20 августа 2021 года она пишет, что гордится своей деятельностью против вакцины от коронавируса в России.

Стоит отметить, что деятельность у неё весьма активная. Антипрививочники оставили больше 100 тысяч комментариев в инстаграме Госдумы подо стандартным постом о внесении законопроекта на рассмотрение. Кроме того, они выходят на улицы с массовыми акциями и плакатами.

Также Машкова-Благих подталкивает подписчиков атаковать социальные сети и почту депутатов Госдумы, в частности спикера Вячеслава Володина, с требованием отклонить законопроект.

Свои акции противники законопроектов объясняют, например, тем, что «вводимые QR-коды Кремль в последующем будет использовать против неугодных», или «qr-коды станут дешёвым полуавтоматическим инструментом массовых репрессий».

Что же такое CitizenGo — русскоязычный сайт для петиций, зарегистрированный 8 лет назад… в США и штаб-квартирой Испании. Эта площадка была создана в противовес платформе гражданских инициатив Change.org.

Что интересно, Испания и США, с которыми связан CitizenGo — страны-лидеры по показателям вакцинации в мире. В то же время, этот фонд почему-то не работает на «внутреннем рынке», а лишь «экспортирует» антиваксерские настроения в Россию.

12 ноября Правительство России внесло в Госдуму законопроект о введении QR-кодов по всей стране. Сразу после этого в социальных сетях активизировались противники такой меры. Они устроили протестный «флеш-моб», чуть позже к ним присоединились некоторые блогеры, звезды и политики.

Если мера будет принята, то QR-коды нужно будет предъявлять в общественных местах и в транспорте. Есть и исключения: без кода можно будет посещать супермаркеты, аптеки и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости. Освобождается от необходимости иметь код люди с медицинскими противопоказаниями.

QR-код выдается тем, кто прошел полную вакцинацию любой из вакцин, зарегистрированных в России, а также тем, кто переболел коронавирусом.

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