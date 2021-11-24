Филиал в Коломенском и пропавшие миллионы Табакова: Хабенский провел второй за сезон сбор труппы МХТ им. Чехова

Константин Хабенский Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Первый был в начале сентября, когда театром руководил режиссер Сергей Женовач. Второй уже с новым руководителем – Константином Хабенским, он был назначен 27 октября. По атмосфере это два абсолютно разных собрания. Как было при Женоваче, не будем даже вспоминать: про ушедших либо хорошо, либо никак.

А вот Хабенского труппа встретила овациями, на подъеме и с надеждой. Пришли даже те артисты, которых мы и не ожидали увидеть. Например, Марина Зудина. Формально она – актриса другого театра - Московского Театра Олега Табакова, иначе говоря, - «Табакерки». Но с МХТ у неё многое связано. 18 лет здесь был худруком Олега Павлович Табаков, супруг Марины Зудиной. И она здесь сыграла столько спектаклей и столько ролей, сколько, пожалуй, не сыграла в «Табакерке» за всю свою жизнь. К Зудиной обратились журналисты с вопросом, какое у нее настроение. «Ну вы же всё видите по моему счастливому лицу, по моей улыбке, - ответила Марина. – И дело не в том, что у меня какие-то планы и виды, или я жду предложения. Нет, я пришла в театр, которым 18 лет руководил Олег Павлович, где сейчас работает мой сын, где много близких мне людей…».

Марина Зудина и Ирина Мирошниченко Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Зрительный зал был заполнен до последнего ряда балкона. Кроме артистов МХТ, работников разных цехов, пришли студенты Школы-студии МХАТ, набились журналисты… Наконец в зрительном зале появился новый худрук Константин Хабенский с какими-то листочками в руках.

- Я волнуюсь. Даже не думал, что буду так сильно волноваться, поэтому иногда буду заглядывать в свои шпаргалки, - сказал "начинающий" худрук.

На экране появилась Министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала театру успеха, больших премьер и ярких режиссеров, пообещала помощь, сказала, что в МХТ начинается новый этап творческого развития.

- Ну вот сразу стало полегче, - выдохнул Хабенский после напутствия Любимовой. – Коллеги, давайте поздравим с победоносным возвращением в труппу Дарью Мороз, Андрея Бурковкого и Игоря Золотовицкого. Увы, отношения со Школой-студией МХАТ в последние годы были поставлены на паузу. Сейчас все будет по-другому, цепь времен восстановлена. Творческие планы принимаются в формате А4. Листочки с вашими заявками приветствуются. Некоторые артисты уже принесли мне свои заявки. Каждая из них обязательно будет рассмотрена. Активно ищется материал для актрис Московского Художественного театра. Когда что-то достойное появится, я вызову актрис. И в этом цветнике мы вместе обсудим новый проект.

Дарья Мороз Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

27 и 28 ноября нас ждёт премьера спектакля «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» режиссёра Уланбека Баялиева. Начинаются репетиции спектакля «Сирано де Бержерак» в постановке Егора Перегудова. На Малой сцене режиссер Михаил Рахлин поставит спектакль «Омон Ра» по роману Виктора Пелевина. На Новой сцене Егор Трухин - пьесу «Мама». Это те проекты, которые были заявлены ранее (Женовачем).

Далее Хабенский рассказал о планах, которые возникли уже при нем буквально за последний месяц.

В рамках режиссёрской лаборатории на Новой сцене Андрей Гончаров выпустит спектакль «Чрево» по рассказу Евгения Замятина. Режиссер Даниил Чащин завершит лабораторную работу «Говорит Москва» с участием актрисы Натальи Теняковой. В следующем сезоне на Малой сцене Марина Брусникина выпустит спектакль «Адам и Ева». Премьера намечена на будущую осень. В МХТ возвращается главный художник Николай Симонов. Когда в Художественный театр пришел Сергей Женовач, с ним вместе - его неизменный соавтор художник Александр Боровский. Женовач ушел вместе с Боровским. Следом вернулся Николай Симонов – вот такая нехитрая арифметика.

- На Основной сцене попробуем выпустить экспериментальную нахальную вещь, которую позволил сделать Олег Табаков, – спектакль «Контрабас», - продолжил Хабенский. Он сам играл в этом спектакле несколько лет. Теперь, как мы поняли, в главной роли будут другие артисты. - Первым взойдет Тёма Волобуев. Кто будет следующим, поживем-увидим. На следующий сезон запланирована акция, как дань любви Олегу Павловичу Табакову, который открыл этого режиссера: Константин Богомолов поставит в Художественном театре «Оптимистическую трагедию».

Хабенский объявил планы на два (даже на три) года вперёд, пускай и в черновом варианте.

На Основной сцене хореограф Алла Сигалова поставит «Романс о влюбленных» по киносценарию Евгения Григорьева. Режиссер Дмитрий Крымов начнет репетировать «Диккенса» - это рабочее название спектакля. Евгений Писарев будет ставить спектакль «Всё о Еве». Будет поставлен рассказ Куприна «На покое», заявку сделал Станислав Любшин. Он сыграет главную роль. В эту постановку будет вовлечен, пообещал Хабенский, «весь золотой запас МХАТа».

Павел Табаков Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Идут переговоры с режиссером Анатолием Васильевым. Они пока на этапе обсуждения названия. Будут ставить на Малой сцене кинорежиссер Жора Крыжовников и Юрий Быков. Банк ВТБ – генеральный спонсор МХТ с нового года, что логично: Хабенский рекламирует этот банк. Это сотрудничество даст театру финансовую стабильность. Плюс будет создан фонд Московского Художественного театра. Еще будет много экспериментальных проектов в том числе с участием зрителей.

«Работы будет много, много интересного впереди, добро пожаловать в МХАТ», - завершил свою «тронную речь» новый худрук.

Рената Литвинова Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Хабенский сказал много, но и о многом промолчал. Например, труппу волнует судьба филиала МХТ в Коломенском, от которого отказался Сергей Женовач. Пользуясь случаем и присутствием журналистов, взял слова Игорь Золотовицкий:

- Филиал в Коломенском – это выстраданное нами пространство. Это то, что инициировал Московский Художественный театр и лично Олег Павлович Табаков. Мы хотим, чтобы филиал нам вернули. Без него нам негде будет реализовывать наши планы.

Хабенский уточнил, что он не отказывается от идеи вернуть филиал, но:

- Я не люблю говорить о том, что еще не сделано. Работа в этом направлении идет. Сцен у нас пока три, но это пока, - сказал Хабенский и под марш из спектакля «Три сестры» стремительно вышел из зала, не ответив ни на один вопрос журналистов.

Паулина Андреева и Евгения Добровольская Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Будем надеяться, что от своих вредных привычек бегать от журналистов начинающий худрук будет избавляться. Даже сегодня вопросов к нему накопилось немало. Как нам рассказали в театре, он уже инициировал аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности предыдущего руководителя - Женовача. Говорят, он намерен не только вернуть филиал в Коломенском, но и попробует найти пропавшие миллионы, которые оставались на счетах театра после ухода из жизни Олега Табакова. Табаков как будто бы оставил в наследство 110 миллионов рублей.

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