Марина Зудина вернулась на сцену "Табакерки"

Марина Зудина тосковала по театру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марина Зудина написала у себя в Инстаграме: «А у меня завтра (21 ноября) «Чайка» в театре Табакова. Не играли полгода, поэтому ещё и прогон спектакля. А лучший способ избавление от осенних депрессий, это занятие любимым делом. Или надо максимально загрузить тело непривычными для него нагрузками…».

Дело в том, что после ухода из жизни Олега Табакова театральная карьера его вдовы Марины Зудиной резко пошла на спад. Новых ролей не было, старые спектакли, в которых она была занята, постепенно снимали с репертуара. Марина говорила, что она сосредоточилась на кино, но все равно тоска по театру чувствовалась.

Самое обидное, что режиссер Константин Богомолов, который при жизни Олега Павловича ставил на сцене МХТ им.Чехова один спектакль за другим и почти всегда с участием Марины Зудиной (хотя она и не является актрисой этого театра, Зудина служит в "Табакерке") вдруг к ней остыл. И после ухода Табакова как будто бы забыл про свою любимую актрису. Не занял ее и в недавней премьере Театра Наций «На всякого мудреца», хотя как будто бы собирался. Вместо неё на роль Турусиной пригласил… актера Игоря Миркурбанова и себя, любимого. Зудина эту коллизию не комментировала. Но, думаем, ей было неприятно.

Не радовал ее новыми ролями и Владимир Машков, любимый ученик Табакова, который стал руководить "Табакеркой" после Олега Павловича. Поэтому Марина так счастлива сегодня: во-первых, будет играть Аркадину в «Чайке». Спектакль хоть и не новый, ему уже 7 лет, но, когда играешь раз в полгода, - это почти как премьера. "Чайка" тоже постановка Константина Богомолова "времен Табакова". Во-вторых, новый худрук МХТ им.Чехова Константин Хабенский вернул в репертуар спектакль «Идеальный муж», в котором тоже занята Зудина (и это спектакль Богомолова). Так что актриса, теперь будет выходить на сцену несколько раз в месяц.