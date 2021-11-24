По Марии Шукшиной нанесли сокрушительный удар

Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Мария Шукшина активно ведет соцсети, в которых делится с публикой своим мнением по поводу пандемии, коронавируса и вакцинации. Но на днях актриса получила неожиданный удар. Ее Инстаграм-аккаунт пометили как блог, публикующий ложную информацию.

Мария Шукшина регулярно пугает рассказами о чипировании, Билле Гейтсе и порабощении народа. Теперь при попытке подписаться на аккаунт артистки выплывает информационное окно, в котором соцсеть предостерегает фолловеров.

У них спрашивают, уверен ли пользователь, что хочет оформить подписку. "Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества", - говорится в сообщении.

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Ранее 11 известных российских врачей написали открытое письмо, в том числе артистам и политикам, в числе которых фигурирует и Шукшина. Медики предложили адресатам показать "красные зоны", реанимации и морги. Дело в том, что Мария - ярая противница вакцинации от коронавируса.

Ранее телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Шукшина просто-напросто собирает вокруг себя толпу. "Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка", - сказал без обиняков телеведущий.