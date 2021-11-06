Мария Шукшина возмутила народ странной выходкой

Актриса Мария Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Мария Шукшина известна своими одиозными высказываниями. Дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной не раз критиковали за странные заявления. Так произошло и на этот раз.

Мария Шукшина регулярно пугает рассказами о чипировании, Билле Гейтсе и порабощении народа. На этот раз она решила порассуждать о вере. "Я мыслю себя как ополченец.... Это работает так, как сказано святыми: вокруг одного верующего тысячи спасутся", - огорошила 54-летняя актриса.

Многие пользователи соцсетей не на шутку перепугались из-за странной выходки артистки. Некоторые считают, что актриса "находится не в себе и ей стоит как можно скорее обратиться к профильным специалистам".

Стоит отметить, что ранее телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался в адрес Шукшиной, которая, как известно, резко выступает против вакцинации от коронавирусной инфекции и является ярой антипрививочницей. По словам Киселева, таким образом артистка просто-напросто собирает вокруг себя толпу. "Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка", - сказал без обиняков телеведущий.

Стоит отметить, что последнее время имя Шукшиной действительно связано не с творческими удачами, а исключительно с ее неоднозначными публичными выступлениями и неурядицами в семье. Так, года три назад старший сын знаменитости Макар Касаткин встречался с 23-летней Фрейей Зильбер. Когда та забеременела, он сразу же с ней расстался. Брошенная девушка ославила наследника актрисы на всю страну, появившись в шоу Андрея Малахова.

Непростые отношения были у Марии с дочкой. "Мама решила наказать меня за то, что я стала самостоятельно принимать решения, не хочу общаться с ней, так как снова попаду под тотальный контроль", - публично заявляла Анна Трегубенко. Актриса, в свою очередь, обвиняла нерадивую родственницу в том, что та из-за денег опозорила ее на всю страну.

Актриса вела непримиримую борьбу со скандальными шоу. Шукшина сообщала о том, что ей предложили 15 миллионов рублей за участие в программе. "Я знаю порядок цен. Это миллионы. Если не будут платить деньги, вы думаете, кто-нибудь туда пойдет? Экспертам, массовке, гостям. Всем абсолютно платят. Это их заработок", - сокрушалась знаменитость.