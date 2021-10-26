Известный ведущий раскрыл неприглядную правду о Марии Шукшиной и Александре Серове

Мария Шукшина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Тема обсуждения пандемии и вакцинации от коронавируса продолжает будоражить общественность. Телеведущий Дмитрий Киселев долго не реагировал на заявления знаменитостей. Однако на днях его терпение лопнуло.

Телеведущий Дмитрий Киселев резко высказался в адрес актрисы Марии Шукшиной и певца Александра Серова, которые выступают против вакцинации от коронавирусной инфекции.

Как известно, Шукшина является ярой антипрививочницей. По словам Киселева, таким образом артистка просто-напросто собирает вокруг себя толпу. "Шукшина просто пытается сделать себе имя на фоне ситуации и собрать вокруг себя таких же поклонников. В теме вакцинации она глупа как пробка", - сказал без обиняков телеведущий в эфире передачи "Вести недели".

Дмитрий резко высказался и об Анастасии Волочковой с Натальей Ветлицкой. "Волочкова невежественно считает, что вакцина от коронавируса провоцирует в организме онкологию и СПИД. Забытая звезда из 90-х певица Наталья Ветлицкая тоже зря смущает людей", - отметил Киселев.

Не пощадил он и певца Александра Серова. "Наотрез отказывался прививаться певец Александр Серов. В итоге попал в реанимацию с поражением легких 75 процентов. Еле вытянули. Сможет ли петь, не очень ясно", - констатировал Дмитрий.

Отметим, 21 октября стало известно, что Серова перевели из реанимации в обычную палату. Он попал в 52-ю больницу с коронавирусом. Музыкант ранее лежал в реанимации, теперь ему стало легче. "Где он заразился, никто не знает. Но все уже идет в сторону улучшения. Да, он был в реанимации, но прошел этот этап. Его перевели в палату, он поправляется", - заявила дочь Серова в эфире шоу "Пусть говорят".

Наследница музыканта также отметила, что отца не подключали к ИВЛ и у него не было серьезных затруднений с дыханием. "Была кислородная маска для поддержки", - подтвердила Мишель.