Сын Илона Маска поучаствовал в рабочей видеоконференции

Илон Маск показал видеозапись со своим сыном

Основатель компаний Tesla и SpaceX, богатейший человек планеты Илон Маск показал видеозапись со своим сыном по имени X Æ A-XII.

Утверждается, что сделано оно во время видеоконференции Маска с сотрудниками компании SpaceX.

Наследник предпринимателя родился в мае прошлого года. С матерью ребенка, канадской певицей Клэр Элис Буше, более известной своим поклонникам под псевдонимом Граймс, Маск расстался в сентябре этого года. При этом пара заявила, что осталась в хороших отношениях, а основной помехой счастливой семейной жизни была названа работа – графики Маска и Граймс никак не совпадают.

Ранее миллиардер рассказал, как правильно произносится имя его сына. Несмотря на странное написание, озвучить его не так уж и сложно: «Экс Эш Эй-Твелв».

Также Маск объяснил, что означает буквы, цифры и загадочные символы имени: Х – это общепринятая неизвестная переменная, A-XII – сверхзвуковой самолет производства США, который предприниматель считает вершиной изобретательского гения, а загадочное Æ – любовь, правда, по-эльфийски.