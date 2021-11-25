Сын больной раком Анастасии Заворотнюк тайно живет с копией своей мамы

Анастасия Заворотнюк. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сын Анастасии Заворотнюк давно будоражит умы девушек. Майкл Стрюков хорош собой и талантлив. Он занимается музыкальной карьерой, а на днях объявил о важном событии в жизни.

Сын Анастасии Заворотнюк презентовал свой первый сингл. Майкл Стрюков признался, что ему помогало несколько человек, в том числе и его жена. До этого момента молодой человек держал в секрете подробности личной жизни.

Невестку звезды сериала "Моя прекрасная няня" зовут София. Она - художница. Девушка необычайно похожа на Заворотнюк.

"Отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто поддержали сея незаурядную авантюру, а именно: моей жене, пока только гражданской (но это пока), и одновременно художнице данной обложки, Гошану - человеку не давшему мне в процессе записи сойти с ума, и Алесе, сыгравшей все барабанные партии, которые определенно вывели песню на абсолютно новый уровень", - написал Майкл в блоге.

Сын Анастасии Заворотнюк презентовал свой первый сингл.

Данное признание произвело настоящий фурор. Ведь сын "прекрасной няни" ведет закрытый образ жизни. 21-летний Майкл себе на жизнь зарабатывает с помощью платных уроков игры на гитаре.

Сын Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова учится на юридическом факультет МГИМО. Несколько лет он провел в США, получая образование в американском колледже. Но, узнав о болезни мамы, вернулся в Россию. Более трех лет актриса борется с раком мозга.