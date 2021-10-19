Муж уезжает от больной раком Анастасии Заворотнюк

Петр Чернышев работает на износ, чтобы вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк третий год борется с раком мозга. Дорогостоящее лечение оплачивает третий муж актрисы Петр Чернышев. На днях стало известно, что фигурист покидает Россию. Он отправляется на заработки за границу.

Петр Чернышев работает на износ, чтобы вылечить больную раком Анастасию Заворотнюк. Актриса страдает из-за опухоли мозга. Семья и все неравнодушные молятся за здоровье артистки.

Третий муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" хватается за любую возможность, чтобы как можно скорее поставить на ноги любимую супругу. В последнее время артист выглядит изможденным и похудевшим.

Фигурист принимает участие в ледовых проектах Татьяны Навки. Благодаря шоу он зарабатывает неплохие деньги. На днях стало известно, что в ближайшее время спортсмены отправятся в Дубай со спектаклем, о чем Навка объявила в блоге.

Напомним, о болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Семья артистки никак не комментирует эту ситуацию. Позже был обнародован диагноз "глиобластома". Это наиболее агрессивная форма опухоли мозга. На сегодняшний момент известно, что Заворотнюк находится в своем загородном доме в Крекшино. К ней приезжают врачи. Звезда вряд ли вернется к полноценной жизни. Когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Мозг поврежден - могут быть когнитивные проблемы. Вряд ли Заворотнюк сможет произносить какие-то монологи. Если только появляться в эпизодах",- делился профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.