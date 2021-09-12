Близкие друзья показали редкое фото Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева в белых одеждах

Актриса Заворотнюк Анастасия и фигурист Чернышев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Заворотнюк вот уже более двух лет борется с раком мозга. Рядом со звездой сериала "Моя прекрасная няня" находится ее третий муж Петр Чернышев. 12 сентября эта прекрасная пара отмечает 13 лет в браке. Это про таких, как они, говорят - и в горе, и в радости. По случаю памятной даты близкие друзья супругов разместили трогательное фото.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев считаются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Они встретилась на съемках шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон». Между ними сразу же возникла симпатия. "Впервые мы увиделись в первый съемочный день, который всегда бывает очень суматошным. Я пробегала мимо участников уже в платье для съемок, с уложенными волосами и увидела молодого человека. Мы встретились взглядами, и я почувствовала: мое. Это было похоже на электрический разряд", - рассказывала артистка. В сентябре 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста. Скромная церемония прошла в одном из столичных ЗАГСов. С тех пор прошло 13 лет. Супруги за эти годы пережили немало драматичных событий.

В 2018-м у них родилась долгожданная дочь Мила. После появления наследницы на свет у актрисы обнаружили глиобластому - разновидность рака головного мозга. Чернышев ради жены работает на износ, спортсмен каждую свободную минуту проводит подле измученной болезнью жены. Он трогательно заботится о супруге.

Фото: Instagram.com

Близкие друзья пары разместили в блоге редкую фотографию Анастасии и Петра в белых одеждах. Они оставили душераздирающий комментарий.

"Наверное, самое главное в жизни - это знать, что рядом есть любящий, родной человек, который полностью разделяет твою судьбу. Недаром говорят, что все начинается с любви! И с веры, конечно. И не важно, как меняются обстоятельства, когда все - и хорошее, и сложное можно разделить пополам", - гласит сообщение под снимком.

Поклонники оставляют теплые слова в адрес супругов. Многие не скрывают слез.

Отметим, сильные переживания за любимого человека сказались на внешнем виде Чернышева - мало того, что он работает на износ, так еще и выглядит изможденным, похудел и очень редко улыбается. Окружающие говорят о том, что Петр делает все возможное, чтобы поскорее поставить на ноги любимую жену.

Муж Анастасии является единственным кормильцем большой семьи после того, как артистка слегла. Лечение актрисы стоит больших денег. Недешево обходится и содержание элитного особняка в подмосковном Крекшино.