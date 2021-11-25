Никита Михалков сделал признание о своих детях

Никита Михалков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никита Михалков дал откровенное интервью сыну актрисы Екатерины Васильевой, которая покончила с мирской жизнью и ушла в монастырь. Знаменитый режиссер признался, что его дети целовали ему руки.

Никита Михалков в беседе со священником Дмитрием Рощиным раскрыл подробности личной жизни. Ранее дочь мэтра Анна делилась, как дети целуют отцу руки. Сын Екатерины Васильевой учился со старшей наследницей мэтра во ВГИКе. "Я помню, мне Анька рассказывала, когда мы во ВГИКе еще учились: «У нас традиция: перед сном целовать папе руку». Была такая традиция?" - поинтересовался священник.

Михалков подтвердил, что дочери действительно делали это. "Когда я их крестил на ночь. Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки. Это не так было - идиот такой... Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил. Я тоже поцеловал тебе руку, между прочим! Я же не жалуюсь", - заявил режиссер в эфире YouTube-канала "153горы.

Никита Сергеевич признался, что его воспитание было достаточно жестким. Он вспомнил, как мать говорила ему: "«Думать обо мне можешь все, что угодно, но говорить не смей». У нас никогда не было этого «люблю», хотя, наверное, хотелось, и мне тоже хотелось. Но этого никогда не было! С раннего детства обращение было серьезное. «Что ты хочешь спросить? Ну говори...» Ты испытывал уважение к себе, что с тобой так разговаривают. Отец разговаривал с детьми как равный".

Обладатель "Оскара" за фильм "Утомленные солнцем" считает такое воспитание правильным. "Мама моя говорила: «Воспитывать надо, пока лежит поперек кровати. Лег вдоль - уже поздно». Это правда! «Ну пусть побегает, жизнь впереди, еще намучается»? Ни фига! Нельзя это время упускать. Дело не в том, чтобы палкой сажать за учебники. Дело в том, чтобы тепло давать и не сю-сю. Я воспитывал детей по традиции семьи, в которой воспитывали меня. Ложь наказывалась очень серьезно", - сказал, как отрезал, режиссер.

Протоиерей задал собеседнику прямой вопрос: "Вы пороли своих детей?"

"Да!" - признался многодетный отец. От первого брака с Анастасией Вертинской у него есть сын Степан. В союзе с женой Татьяной родились Анна, Артем и Надежда.

"У вас очень аскетичные были детские комнаты. Меня прямо поразило: стул, стол… Да, мы так живем. Это было сознательно сделано? Достаточно строго все. Имею в виду не жестко, не зло, а строго", - отметил протоиерей.

Режиссер уточнил, что, несмотря на материальные возможности, он действительно воспитывал детей в строгости и аскетичности. А еще он сказал, что ненавидит больше всего на свете. "Зависть. Я считаю, что основой всего ужасного и греховного является зависть. Казалось бы, бытовая вещь. Но Спасителя распяли из-за зависти. Зависть порождает страшные поступки человека", - уверен Михалков.

Как отметил Никита Сергеевич, зависть страшна тем, что завистник часто не признается, что завидует. "Он будет уверен, что так надо, так справедливо. Я не испытываю зависти", - резюмировал мэтр, который не привык ни на что жаловаться.

К слову, в последнее время поклонники сильно переживают за звезду. Дело в том, что он пока испытывает проблемы со здоровьем. "У меня очень серьезное восстановление, трещина в кости и занесенная инфекция. Меняли бедренный сустав и занесли ее. После этого было семь операций и 39 часов наркоза", - делился Михалков.