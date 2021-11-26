В МВД назвали имена первых трех блогеров, которых будут судить за пропаганду опасного вождения

Блогер Алан Енилеев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сотрудниками столичного Управления ГИБДД ГУ МВД России в сети Интернет были выявлены аккаунты граждан, которые публично демонстрировали нарушения Правил дорожного движения Российской Федерации, пренебрежение нормами безопасности, а также действия, создающие угрозу жизни и здоровью граждан. Данная информация была направлена в столичную прокуратуру, - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По заявлению МВД России блогеры Кирилл и Богдан со страницей в сети - (@feromon666 – 30,7 тысяч подписчиков) "демонстрируют откровенно агрессивное поведение водителя, превышения установленного скоростного режима, несоблюдение требований линий разметки, установку светового оборудования не предусмотренного конструкцией автомобиля". Блогер "Тот самый Гоша (@gosha2048 – 414 тысяч подписчиков) по данным Госавтоинспекции "неоднократно передвигался без государственных регистрационных знаков, демонстрировал откровенно агрессивное поведение". А некий Алан Енилеев (@alan_enileev – 2.1 млн. подписчиков) "регулярно демонстрирует превышения установленного скоростного режима, несоблюдение требований линий разметки".

В ведомстве отметили, что проверка подтвердила, что пользователями этих трех аккаунтов в популярной социальной сети нарушены требования Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

- В настоящее время судом в полном объеме удовлетворены требования Прокуратуры города Москвы о признании информации, которая была размещена на этих страницах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Работа Госавтоинспекции по выявлению неприемлемого с точки зрения безопасности дорожного движения контента будет продолжена, - предупредила блогеров официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, что кадры "шашачек" на МКАДе скоро могут стать доказательством вины лихача в суде. Любого блогера за такой контент в сети можно будет сразу отправлять под суд за нарушение законодательства.

О подготовке такого законопроекта ранее сообщила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Кроме того, для тех, кто ставит под угрозу жизни других людей в новый КоАП собираются ввести уголовную ответственность. А у тех, кто будет игнорировать штрафы машину будут просто изымать, как орудие преступления.

В Госдуме с инициативой об ужесточении уже выступили глава думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и член комитета Владимир Васильев.

Депутаты также отметили, что с января по сентябрь 2021 года в России произошло 96 314 аварий, в которых погибли 10 516 человек.