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Общество28 ноября 2021 8:40

Первый канал прокомментировал смерть Александра Градского. Наставника «Голоса» уговаривали взять паузу, но он отказался

Первый канал продолжит показы шоу "Голос" в память об Александре Градском
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца.

Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 ноября стало известно, что от последствий коронавируса, перенесенного в сентябре, скончался Александр Борисович Градский — композитор, вокалист, директор музыкального театра и наставник шоу «Голос». Музыкант скончался от инфаркта головного мозга. В сети тут же появились комментарии доброжелателей о том, что продюсеры «загнали артиста на съемки». Это удобная и предсказуемая версия, но действительности она не соответствует.

Потому что у создателей шоу был шанс повременить со съемками, что и предлагали сделать Градскому. Но пойти на такое означало бы для него признать слабость, что было невозможно. Именно поэтому он отказался. Именно поэтому он даже отрицал госпитализацию из-за ковид в сентябре («Чушь собачья!»).

- Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса», - сказано в сообщении пресс-службы канала. - Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас.

Во многом именно «Голос» дарил артисту и должный уровень популярности, и занятости, и востребованности. Вероятно, поэтому Александр Борисович и не хотел покидать проект досрочно.

- Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца, - указано в релизе Первого канала. - Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

В ближайшие две недели (3 и 10 декабря) зрители увидят записанные еще с Градским нокауты «Голоса». А вот потом начнутся прямые эфиры (два полуфинала и финал), в ходе которых его кресло займет другой человек. Не исключено, что это будет кто-то из детей мэтра — сын Даниил, спевший в слепых прослушиваниях в качестве розыгрыша отца, или дочь Мария, которая была помощницей Градского в первых сезонах шоу.

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