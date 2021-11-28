Первый канал прокомментировал смерть Александра Градского. Наставника «Голоса» уговаривали взять паузу, но он отказался

Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

28 ноября стало известно, что от последствий коронавируса, перенесенного в сентябре, скончался Александр Борисович Градский — композитор, вокалист, директор музыкального театра и наставник шоу «Голос». Музыкант скончался от инфаркта головного мозга. В сети тут же появились комментарии доброжелателей о том, что продюсеры «загнали артиста на съемки». Это удобная и предсказуемая версия, но действительности она не соответствует.

Потому что у создателей шоу был шанс повременить со съемками, что и предлагали сделать Градскому. Но пойти на такое означало бы для него признать слабость, что было невозможно. Именно поэтому он отказался. Именно поэтому он даже отрицал госпитализацию из-за ковид в сентябре («Чушь собачья!»).

- Первый канал скорбит об уходе Александра Градского – нашего друга, коллеги, учителя, самого успешного, одновременно строгого и чуткого наставника «Голоса», - сказано в сообщении пресс-службы канала. - Это нестерпимая боль для всех, кто занят на проекте с момента его рождения 10 лет назад, для всех нас.

Во многом именно «Голос» дарил артисту и должный уровень популярности, и занятости, и востребованности. Вероятно, поэтому Александр Борисович и не хотел покидать проект досрочно.

- Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца, - указано в релизе Первого канала. - Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съемках новых выпусков. Даже когда съемочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, еще только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести 10 сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче. Решение о форме проведения финальных выпусков будет принято в ближайшее время.

В ближайшие две недели (3 и 10 декабря) зрители увидят записанные еще с Градским нокауты «Голоса». А вот потом начнутся прямые эфиры (два полуфинала и финал), в ходе которых его кресло займет другой человек. Не исключено, что это будет кто-то из детей мэтра — сын Даниил, спевший в слепых прослушиваниях в качестве розыгрыша отца, или дочь Мария, которая была помощницей Градского в первых сезонах шоу.

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