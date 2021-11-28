Перед смертью в крови Александра Градского выявили высокое количество антител к коронавирусу

Александр Градский Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В крови госпитализированного с инфарктом певца и композитора Александра Градского незадолго до смерти обнаружили высокое количество антител к коронавирусу. Об этом сообщает источник kp.ru.

По его словам, при госпитализации у Народного артиста России взяли анализы на коронавирус. Они показали отрицательный результат.

Напомним, Александр Градский умер на 73-м году жизни. О трагедии стало известно ранним утром в воскресенье, 28 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт головного мозга.

Ранее Градский перенес коронавирус - 10 августа 2021 года его госпитализировали в ковидный госпиталь с обширным поражением легких. Музыкант сумел победить болезнь, после чего был выписан из больницы. Однако зрители заметили, что борьба с коронавирусом подкосила здоровье музыканта.