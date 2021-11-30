Градского женили за месяц до смерти: неожиданные подробности свадьбы певца на Марине Коташенко

Александр Градский прожил с Мариной Коташенко 17 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Молодая вдова Александра Градского попросила не снимать похороны своего знаменитого мужа. Все желающие смогут проститься с Александром Борисовичем 1 декабря в театре "Градский Холл". Там пройдет гражданская панихида. Похоронят музыканта на Ваганьковском кладбище вопреки его воле. Он хотел упокоиться подле мамы и папы на Кузьминском кладбище. Меж тем, стали известны подробности женитьбы музыканта за месяц до смерти.

Александр Градский прожил с Мариной Коташенко 17 лет. Все это время супруги жили без штампов в паспорте. Однако за месяц до смерти 72-летний музыкант все же женился на матери своих младших детей.

Как передает сайт mk.ru, в окружении семьи рассказали, как музыкант решился на брак. По словам осведомленных источников, на женитьбе настояла Марина. Сам Градский просил повременить. У него как раз начались большие проблемы со здоровьем, и каждый шаг давался с трудом.

"Куда ты торопишься?" - приводят знакомы с ситуацией слова Александра Борисовича, адресованные Коташенко. По словам мэтра, он полностью обеспечил детей, в том числе и недвижимостью.

Как бы то ни было, но Марина добилась официального бракосочетания. Громкой свадьбы с гостями и застольем не было. Супруги просто расписались.

Отметим, 37-летняя вдова музыканта родом из Киева. В Москву Марина переехала сразу после школы. Градский увидел девушку на улице, оставил свой телефон. Она позвонила. Так начался их роман.

В 2009 году блондинка окончила ВГИК, куда поступила по настоянию Александра Борисовича. Снималась в массовке и эпизодах.