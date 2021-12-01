Муж-мошенник, самоубийство любимого, проблемы с алкоголем: Удары судьбы Марины Хлебниковой

Хлебникова выделялась на эстраде 90-х своей энергетикой и яркой внешностью. Фото: Наталья ШАХАНОВА/GLOBAL LOOK PRESS

Страшная трагедия случилась со звездой эстрады 90-х, чьи хиты «Чашка кофею», «Дожди», «Солнышко мое, вставай!» напевала в свое время вся страна.

Ночью 19 ноября в двухэтажной московской квартире Марины Хлебниковой, точнее в ее комнате, где она спала с запертой дверью, случился пожар. Дома находились также пожилые родители и дочка артистки, 22-летняя Доминика, первой почуявшая запах гари и поднявшая тревогу.

По разным данным, Марина Хлебникова получила ожоги от 20 до 50 процентов тела, у нее сильно обожжено лицо, повреждены дыхательные пути. Ее доставили в ожоговое отделении НИИ имени Склифосовского, ввели в медикаментозную кому, подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценили состояние как тяжелое. Сказали, скорее всего, потребуется пересадка кожи, нужны будут доноры.

«Зажигалка»

Марину Хлебникову коллеги называли «зажигалкой» - за энергичность и темперамент. Певица училась в престижной Гнесинке, а ее преподавателями были Лев Лещенко и Александр Градский. Со студенческой поры Хлебникову тянуло на эксперименты. Сергей Катин, папа одной из солисток «Тату» Лены Катиной, как-то написал хулиганскую песню, в которой были слова про «ленивый русский народ». Хлебникова в конце 80-х с ней выступила, после чего строгое руководство Гнесинки, посчитавшее ее антисоветской, отчислило студентку. Марина недолго расстраивалась и приняла предложение Бари Алибасова стать солисткой группы «Интеграл».

- Я решил добавить рок-группе женской энергетики, - говорил Алибасов. - Стилистику такую задумал: пять красивых парней и одна прекрасная женщина. Хотел привлечь мужиков на концерты.

Так в 1987 году продюсер дал Хлебниковой путевку на эстраду в составе уже раскрученной группы. Алибасов поставил условие: внутри группы никаких служебных романов и свадеб. И вечерами лично обходил номера артистов в гостинице, проверяя, кто с кем, нет ли «нарушителей». Все солисты «На-На» сходили с ума по Марине, но боялись Алибасова. Один из музыкантов, бас-гитарист «На-На» Антон Логинов, пошел на хитрость. Однажды на гастролях репетиционная база располагалась в цирке. А у Антона была аллергия на животных. С мокрым носом, чихая, он сказался заболевшим и своим несчастным видом разжалобил Марину. Она ухаживала за «больным»: уложила его в постель, поила лекарством. Позже фокус с аллергией был раскрыт, но Марина уже выделила Антона из «массовки». Логинов же признавался, что влюбился в Марину, как только ее увидел.

Преданный избранник

Антон Логинов любил Марину до конца своей жизни. В 2018 году он покончил с собой. Фото: Антон Логинов/VK

Алибасов считал, что Логинов не пара Марине. Говорил, что она звезда, а он посредственность. Кроме того, продюсер считал, что артист должен быть официально свободен, чтобы поклонники могли о нем мечтать. Для влюбленных ситуация осложнялась еще и тем, что Логинов был женат. Но, вернувшись с гастролей в Москву, он сообщил супруге, что уходит. С Мариной договорились, чтобы не сердить Алибасова, не регистрировать отношения. А для поклонников певицу представляли незамужней.

В конце 90-х Хлебникова ушла из группы в сольное плавание. Логинов стал ее концертным директором. Рассказывали, что он, спокойный и тактичный, легко выруливал из любых острых ситуаций, сдерживая темперамент жены. В те годы певица восстановилась в Гнесинке и решила закончить образование. Когда поняла, что беременна, Антон был счастлив. Но Марина приняла решение избавиться от бремени, чтобы не терять рабочего ритма. Любящий супруг смирился.

Позже певица признавалась, что принимала заботу мужа как должное, не придавая ей значения. Была полностью нацелена на карьеру. Эпатировала публику шубой, привезенной из Лондона. Отрастила длиннющие ногти, в каждый из которых вставила по бриллианту, так что даже вошла в российскую Книгу рекордов Гиннесса. Потом отрезала ногти - испугалась, что отнимут вместе с пальцами… Купила две квартиры и соединила в одну большую. В общем, купалась в славе и деньгах.

С Антоном Марина прожила десять лет. Друзья говорили, что он всем сердцем любил Хлебникову, а она скорее позволяла себя любить. И в один момент поставила его перед фактом, что у нее появился другой.

Доверилась аферисту

Михаил Майданич брал кредиты в банках и не отдавал их. Занимал бизнесмен и у коллег жены по шоу-бизнесу. Фото: Личный архив

В конце 90-х Хлебниковой стал оказывать знаки внимания генеральный директор звукозаписывающей компании «Граммофон рекордс» Михаил Майданич. Дарил дорогие подарки, дал денег на проведение концерта, позвал замуж. Логинов после ее замужества остался работать у певицы.

- Чего стоило Антону простить любимую, но он согласился продолжать с ней работать. Антон был тем человеком, который до последнего вздоха был постоянно рядом, надежным плечом, - считает композитор Ирина Грибулина.

- Антон ей все прощал. А она стала жить с другим, даже не понимая, какую боль это Антону приносит, - вспоминала певица Маргарита Суханкина.

В 1999-м Хлебникова родила дочь Доминику. После этого муж сильно изменился. Скандалил, поднимал на нее руку. А вскоре выяснилось, что избранник Марины оказался не тем, за кого себя выдавал.

- Я не сразу узнала, что он оказался аферистом, - рассказывала спустя годы певица. - Он брал кредиты и не отдавал их. Мне было стыдно за мужа, хотя я сама оказалась в его жертвах.

Марина развелась с Майданичем в 2005-м. В тот период она переживала не лучшие времена. Публичный скандал, виновником которого был ее муж, отразился и на ней: ее стали меньше звать на корпоративы, кто-то считал, что она была с ним заодно.

- Моя ошибка была привести мужа в шоу-бизнес. Я потом только увидела, у каких банков и людей он брал кредиты... А затем вышла статья в прессе «Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч евро». Но я и копейки с этих денег не видела, - рассказывала артистка. - Я очень переживала это все, у меня была жуткая депрессия. Мне и сегодня страшно подойти к Пригожину…

В 2014-м Майданича осудили на четыре года за мошенничество. Певица переживала неурядицы. А рядом по-прежнему оставался верный Антон Логинов, с которым спустя годы она решила начать жизнь с чистого листа.

«Не хочу быть беспомощным»

Бывший муж вновь пришел жить к Марине, помогал воспитывать ее дочку. Им опять было хорошо вместе. Но в 2017 году у Логинова случился инсульт. Болезнь сказалась на речи и моторике. Он очень переживал из-за своей беспомощности и неработоспособности. Марина как могла ухаживала за ним. 30 сентября 2018 года Антон совершил самоубийство - его тело обнаружила Марина. Он оставил предсмертную записку, в которой назвал Хлебникову смыслом своей жизни и выразил сожаление, что она не любила его так сильно, как он ее. Объяснял, что не хочет быть беспомощным. Напомнил ей не забыть заплатить за интернет, попросил не винить себя и в последний раз признался в любви.

Нервные срывы

Недавнее появление артистки на телешоу вызвало волну слухов о ее алкоголизме. Фото: Канал "Россия 1"

Смерть дорогого человека стала сильнейшим потрясением для певицы. Хлебникова забросила работу. Ходили разговоры, что артистка начала выпивать. Вскоре у нее случился нервный срыв, и в очередной кризис было решено госпитализировать певицу. Дана Борисова публично заявляла, что Марина страдает алкогольной зависимостью.

- Хлебникова употребляет крепко, а женский алкоголизм не лечится, - высказала свое мнение «КП» музыкальный продюсер Олеся Сазыкина. - Я общалась с директором Марины. Он в итоге от нее ушел - устал бороться с ее вредными привычками.

После некоторого затишья певица вновь стала появляться в телепередачах. Сообщила, что намерена бороться за место под солнцем. Правда, ее внешний вид вызвал изумление у поклонников. Марина пришла на съемки с опухшим лицом. Начали судачить, что это: неудачная пластика или результат возлияний? Певец Шура публично говорил, что у него чешутся руки схватить Марину и отвезти к наркологу, потому что, с его слов, «проблема налицо и на лице»... Но сама Хлебникова категорически отвергла обвинения в алкоголизме, сказав, что просто пережила сильнейшую депрессию и болеет.

Дочка Хлебниковой подтверждала, что мама иногда может выпить и покурить, запершись в своей комнате, но все потому, что устает и таким образом пытается расслабиться. Доминика рассказала журналистам, что перед трагедией видела маму курящей у окна, возможно, она не потушила окурок. Медики нашли в крови певицы следы алкоголя.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Промоутер Сергей ЛАВРОВ: Может выпить, но если есть работа, берет себя в руки и не подводит

- Риторический вопрос: а кто из артистов не выпивает? - ответил «КП» вопросом на вопрос об алкоголизме Хлебниковой промоутер Сергей Лавров. - Марина может себе что-то позволить, но я не скажу, что она опустилась, спилась, как это было, например, с Евгением Осиным, которому в конце его жизни я звонил, чтобы позвать на мероприятие, а он был в полном неадеквате. Нет, Марина до такого состояния себя никогда не доводила. Есть работа - берет себя в руки, не подводит. Сейчас стали говорить, что якобы она пьет из-за невостребованности, что нет работы, нет денег. Но в пандемию многие артисты остались без гастролей. И я не скажу, что так уж все было плохо у Хлебниковой. Напротив, и в пандемию она работала, мало, но не оставалась без заказов. Знаю, что этой осенью она и певец Кай Метов на пару съездили на гастроли по нескольким городам. И ее гонорар 250 - 300 тысяч рублей с концерта - неплохо для певицы 90-х. То, что внешне выглядит не так хорошо, как, может быть, кому-то хотелось - ну, она же не молода, у всех разная генетика. Для своих 57 лет она выглядит на свой возраст.

В работе Марина боец. Но последние годы у нее пошла черная полоса, череда несчастий. Началось с самоубийства бывшего мужа. Это выбило почву из-под ног. Она долго восстанавливалась. Не знаю, восстановилась ли до конца. И вот этот пожар - цепь трагических случайностей, а не следствие выпивки. Желаю Марине выздоровления. Она всегда отличалась выносливостью и даже если судьба сбивала с ног, поднималась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Состояние Марины Хлебниковой стабилизируется: «Может дышать сама. Но лицо будут восстанавливать больше года»

Певице предстоит долгое лечение и сложная реабилитация (подробности)