Дефолт отменяется: Правительство даст «Роснано» миллиарды и спасет компанию от краха

Минфин объявил, что корпорация заплатит по обязательствам, обеспеченным госгарантиями. Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

«НАКОПЛЕН НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ»

Кто бы сомневался! Все случилось ровно так, как и должно было: не прошло и нескольких дней после заявления «Роснано» о проблемах с оплатой долга, как на арену вышло правительство с дозой успокоительного для рынка. Ведь речь шла не просто о каком-то там «Роснано»: на кону стоял вопрос доверия к российским ценным бумагам и экономике вообще. А потому не было сомнений, что правительство не допустит краха «Роснано». Оставалось только дождаться официального сообщения от Минфина.

Напомним, переполох вокруг «Роснано» возник на минувших выходных. В пятницу вечером компания разместила на своем сайте короткое сообщение о том, что прошла встреча с кредиторами и держателями облигаций. В тексте - набор обтекаемых фраз вроде «обсуждались возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов» и «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок».

В переводе на простой русский язык эти словесные конструкции означают ровно следующее: у компании нет денег, чтобы платить по долгам. А сроки поджимают: уже 1 декабря компания должна выплатить держателям облигаций 4,7 миллиарда рублей. Для того и устроили собрание: «Роснано» объявило кредиторам о финансовых проблемах и попросила понять и... ну не простить, но хотя бы перенести сроки выплат. А ведь уже один только разговор об изменении условий договора и сроках переноса выплат биржевые аналитики называют техническим дефолтом.

От которого, как уже сказано, могло пострадать не только «Роснано». Ведь это не просто контора – это государственная компания. А значит, ее облигации считаются ценными бумагами высшей степени надежности. И никаких «сюрпризов» по ним быть не должно.

- Разумеется, нельзя ни в коем случае допустить ни реструктуризации долга, ни тем более дефолта. Потому что иначе будет поставлена под сомнение платежеспособность государственных структур, - говорил в воскресной беседе с KP.ru инвестиционный банкир, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

В общем, сразу было понятно, что «Роснано» не дадут накрыться дефолтом. Но чиновники не спешили в эфир с заявлениями о спасении госкомпании. Почему? По мнению того же Евгения Когана, мало кто из государственных мужей горел желанием брать на себя ответственность за происходящее. Ибо главная задача любого чиновника независимо от ранга - не подставиться.

ЗАПЛАТИМ ВСЕ, ЧТО ГАРАНТИРОВАЛИ

И компромисс был найден. Во вторник утром на сайте Минфина появилось «Информационное сообщение о ситуации с АО «Роснано». Тоже маленькое, тоже скупое и тоже требующее перевода на русский язык. Основная мысль кроется в двух следующих предложениях:

«Ни один из рассматриваемых вариантов повышения эффективности деятельности Компании не предусматривает невыполнения долговых обязательств компании, обеспеченных государственными гарантиями. В настоящий момент АО «Роснано» продолжает осуществлять свою хозяйственную деятельность и выполнять обязательства».

Переводим. «Роснано» заплатит по своим обязательствам, но есть оговорка: речь идет о тех долгах, которые обеспечены государственными гарантиями. Всего компания заняла на долговом рынке 71,6 млрд рублей. Примерно половина из этой суммы обеспечена госгарантиями - то есть в бюджете уже «отложены» на это деньги. Однако остальные 30-40 млрд рублей государственными гарантиями не обеспечены. И те 4,7 млрд рублей, которые компания должна отдать 1 декабря, входят в эту «необеспеченную» часть. Если в первый день зимы выплат не будет и об отсрочке договориться не удастся, это и есть дефолт.

- До дефолта, скорее всего, доводить не будут и помогут в любом случае. «Взрыв на макаронной нано-фабрике» сегодня никому не нужен, - пишет Евгений Коган в своем телеграм-канале bitkogan. - Вероятно, эта часть короткого долга «Роснано» будет реструктурирована в часть длинного долга.

В декабре 2020 года в «Роснано» сменилось руководство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иными словами, компания либо «перетасует» свои долги и отдаст декабрьскую часть за счет госгарантий, либо упросит держателей облигаций сдвинуть сроки выплат. В общем, такие копейки, как 4,7 миллиарда, государство для «Роснано» где-нибудь найдет.

А вот в следующем году компания должна будет выплатить уже около 30 млрд рублей. В госбюджете эти деньги, конечно, есть. Да только от этого не легче. Ведь помимо обязательств по облигациям, у компании еще 76,3 млрд рублей долга по банковским кредитам. Эти деньги рано или поздно тоже придется отдавать. Где «Роснано» взять такие деньжищи? Опять идти на поклон в правительство?

- Правительством РФ прорабатываются механизмы повышения эффективности деятельности АО «Роснано», - коротко отвечают на этот вопрос в Минфине. И здесь перевод очевиден: мы пока не знаем, как решить этот вопрос, но что-нибудь придумаем. Деваться все равно некуда.

Кто виноват?

В декабре 2020 года в «Роснано» сменилось руководство. Пост гендиректора покинул Анатолий Чубайс, который занимал эту должность с 2008 года. И именно в этот период компания накопила те долги, которые теперь висят на ней тяжким грузом. Об этом уже без всякой политкорректности говорят и в правительстве, и в самой компании.

- Правительством Российской Федерации были приняты решения по изменению состава Совета директоров АО «Роснано» в целях совершенствования операционной деятельности Компании, - пишет Минфин в своем свежем сообщении. Непрозрачно намекая, что деятельность прежнего Совета директоров была, скажем так, далека от совершенства.

- Существенное негативное влияние на финансовые результаты «Роснано» продолжает оказывать высокий уровень долговых обязательств, накопленных в период до 2021 года, - пишет «Роснано» на своем сайте в сентябре.

Последний год работы Чубайса в «Роснано» стал одним из самых провальных: убыток компании достиг астрономических 53 млрд рублей. Государственных рублей. Куда ушли огромные деньги? Почему компания, на создание которой ушло 130 млрд рублей и дополнительно набравшая кредитов на 150 миллиардов, осталась без гроша в кармане? И не пора ли Счетной палате (или каким-то другим органам) уже провести проверку и дать четкий ответ на этот вопрос?

Не исключаем, что эта пора скоро наступит. Очень уж раздраженными выглядят официальные сообщения о деятельности прежнего руководства «Роснано».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опять виноват Чубайс? «Роснано» может перестать платить по долгам и подставить всю российскую экономику

Экономист Евгений Коган рассказал о наиболее вероятных сценариях развития ситуации с «Роснано» (подробно)