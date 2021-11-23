"Валера, я тебя никогда не забуду": В Москве простились с народным артистом Гаркалиным

В Москве простились с народным артистом Гаркалиным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Место для прощания выбрано неслучайно: Валерий Борисович учился в этом театральном институте на факультете эстрады, а с 2002 года руководил здесь мастерской.

К гробу подходили коллеги и поклонники Валерия Гаркалина. Они несли цветы. В зале звучала тихая музыка. Среди первых пришел проститься с товарищем Олег Меньшиков. На сцене сидели родные Валерия Борисовича, в первом ряду – его дочь Ника Гаркалина и ее супруг артист Павел Акимкин. К ним подходили один за другим актеры и выражали своё соболезнование: Юлия Меньшова и ее супруг Игорь Гордин, Вера Алентова, Игорь Золотовицкий, Юлия Пересильд, Игорь Угольников, Валерий Баринов, Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Стас Намин, Клара Новикова, Александр Балуев – он долго стоял у гроба и мысленно о чем-то беседовал с Валерием Гаркалиным, а может быть, молился.

Место для прощания выбрано неслучайно: Валерий Борисович учился в этом театральном институте на факультете эстрады, а с 2002 года руководил здесь мастерской. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Открыл гражданскую панихиду ректор института Григорий Заславский. Иногда выступавшие у микрофона вспоминали какую-то веселую сценку с участием Гаркалина во время репетиции или спектаклей – в зале, где было много студентов ГИТИСа, раздавался непосредственный смех. Маленькая сцена учебного театра создала домашнюю, камерную атмосферу. Проститься с артистом пришли по-настоящему близкие ему люди.

К гробу подходили коллеги и поклонники Валерия Гаркалина. Они несли цветы. В зале звучала тихая музыка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Они вспоминали, как Валерий Борисович мечтал сыграть Хлестакова, по амплуа – это его персонаж, но так и не сыграл, не предложили. Зато он был Гамлетом в спектакле Дмитрия Крымова и как играл эту роль! Хотя критики спектакль не приняли. У Валерий Гаркалина был уникальный талант – он умел радоваться успехам других. Говорили про его особое, легкое отношение к жизни. Как он хорошо знал поэзию, и в любой ситуации мог «бросить пар строк из Беллы Ахмадулиной». Ольга Прокофьева, которая только недавно вылечилась от ковида, созванивалась с Валерием Гаркалиным, когда он в больницу поступил. «Он был жизнерадостный и настроенный на выздоровление. Поэтому у всех была надежда, что он выкарабкается. Он был добрым, нежнейшим человеком», - вспоминала Прокофьева.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Его очень любили студенты – он никогда не находился в том возрасте, что записан в его паспорте. «Валерий Гаркалин - это месиво настоящего актёрского таланта. Счастье, кто видел его на сцене», - сказал Игорь Золотовицкий.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Семьи Стаса Намина и Валерия Гаркалина дружила. Их жены – подруги детства. Оказывается, дочка Стаса Намина была влюблена в Гаркалина еще маленькой девочкой. «Моя дочь Аня просила передать, что теперь в картине её жизни один пазл выпал и на его месте - зияющая дыра. Валера был таким талантливым, ярким человеком, которого некем заменить», - сказал Стас Намин.

«Валера был очень близок нашей семье, хотя встречались мы редко, - подошла к микрофону народная артистка России Вера Алентова, потерявшая этим летом мужа – режиссера Владимира Меньшова. – За эти дни, что не стало Валеры, многие вспоминали его, писали комментарии в соцсетях. Я не прочитала ни одного негативного комментария. Никто о нем не сказал плохо. Он был удивительно доброжелательным и открытым человеком, что редко в нашей среде. При этом Валера был очень умным, остроумным, а какой актерский талант! Он прожил хорошую жизнь. У него в жизни была Катенька (жена Валерия Гаркалина). Катенька, которая по сути отдала ему свою жизнь. У них получилась замечательная семья, прекрасная дочь Ника, внуки… Валера был востребованный актер, он был прекрасен во всех жанрах и успел вкусить радость любви публики»...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клара Новикова училась в Валерием Гаркалиным на одном курсе. Пришли они в ГИТИС уже взрослыми людьми, и с таким неистовством учились, так им хотелось репетировать… «Валера ринулся во всю эту радость творчества уже будучи артистом, он уже играл в театре-студии «Человек» и в театре «Люди и куклы». Тем не менее каким он был сумасшедшим студентом. Мы, все студентки-девочки, знали, что у него есть Катя, но не было ни одной девочки, которая бы не хотела получить его внимание. В учебном этюде я играла собачку, а он - кобеля. Я была счастлива. Валера был ребенком всегда. Темперамент у него был сумасшедший. А какой звонкий смех! Когда мы закончили институт, мы собирались курсом. Увы, наш курс каждый год становился все меньше. Но без Валеры я не представлю наши встречи. Он был заводилой, потрясающим артистом. Валера, я тебя никогда не забуду. У тебя теперь там наверху хорошая компания, но у тебя и здесь хорошая компания, которая будет тебя помнить и любить всегда.»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гражданская панихида закончилась традиционными аплодисментами – так принято прощаться с артистом. Валерия Гаркалина похоронили на Миусском кладбище в Москве, рядом с женой, которая скончалась в 2009 году от онкологии.

Напомним, артист был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в больницу в Коммунарке в начале октября. Почти сразу попал в реанимацию, у него было большое поражение легких. Спустя неделю произошло улучшение, однако вскоре его состояние резко ухудшилось. Актер находился в медикаментозной коме, начался сепсис и полиорганная недостаточность. 20 ноября его не стало.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда и чем прививался от коронавируса Валерий Гаркалин

«Комсомольская правда» выяснила, что Валерий Гаркалин привился от коронавируса вакциной «Спутник V» в мае 2021 года (подробности)