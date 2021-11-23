Когда и чем прививался от коронавируса Валерий Гаркалин

Не успели родные и близкие проститься с умершим от коронавируса народным артистом Валерием Гаркалиным, как разгорелся публичный спор об его прививках от COVID-19. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не успели родные и близкие проститься с умершим от коронавируса народным артистом Валерием Гаркалиным, как разгорелся публичный спор об его прививках от COVID-19. Несколько дней назад телеведущая Лариса Гузеева, которая также лежала с коронавирусом в больнице в Коммунарке и находилась в соседней палате с Валерием Борисовичем заявила, что артист вовсе не был привит от коронавируса.

Ларису Гузееву поддержал музыкальный продюсер Евгений Фридлянд, заявивший, что сертификат о вакцинации от коронавируса у Валерия Гаркалина был купленный и что, якобы, Гаркалин сам признался об этом в больнице. Медийных персон опровергает дочь Валерия Борисовича - 38-летняя Ника Гаркалина. Женщина утверждает, что ее отец еще летом привился от коронавируса вакциной «Спутник V». По словам Ники, сначала артист поставил прививку вакциной «КовиВак», однако та не подействовала, антитела к вирусу не выработались в организме актера. Тогда Валерий Борисович поставил два компонента вакцины «Спутник V».

KP.RU решила выяснить правду и провела собственное расследование. Нам удалось установить, что Валерий Гаркалин действительно был привит. Однако, судя по медицинским данным, Гаркалин не ставил прививку «КовиВак», о чем ранее сообщала его дочь Ника. Исходя из истории болезни артиста, Валерий Борисович привился вакциной «Спутник V». В его медицинской карте значится, что артист прошел курс вакцинации и поставил оба компонента вакцины еще в мае 2021 года.

«В медицинской карте умершего от коронавируса Валерия Гаркалина значится, что артист прошел курс вакцинации «Спутником V» в мае этого года. Информации о каких-либо других прививках, сделанных ранее или позже, в истории болезни пациента нет. Валерий Борисович привился в конце весны, а заболел коронавирусом спустя 4 месяца. 2 октября его госпитализировали в больницу с подтвержденным диагнозом COVID-19», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Народный артист Валерий Гаркалин был госпитализирован в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке 2 октября. 67-летний артист поступил с подтвержденным диагнозом COVID-19. За неделю его состояние резко ухудшилось, из обычной палаты Валерия Борисовича перевели в реанимацию. Состояние артиста с каждым днем ухудшалось, его подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, провели ряд операций. У Валерия Гаркалина начался тромбоз вен и артерий на фоне переносимой инфекции, ему грозила ампутация руки. Несколько недель врачи боролись за жизнь артиста и применяли разнообразное лечение, однако спасти его не получилось - 20 ноября Валерий Гаркалин скончался.

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