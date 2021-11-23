Прощание с Валерием Гаркалиным 23 ноября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Сегодня, 23 ноября 2021 года, в 11:00 по московскому времени в учебном театре ГИТИСа пройдет церемония прощания с российским артистом Валерием Гаркалиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 23 ноября 2021 года, в 11:00 по московскому времени в учебном театре ГИТИСа пройдет церемония прощания с российским артистом Валерием Гаркалиным. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию церемонии.

Похороны артиста состоятся в тот же день на Миусском кладбище в Москве. Его похоронят рядом с женой Екатериной, которая умерла в 2009 году.

23 ноября 2021 года Москва прощается с российским артистов Валерием Гаркалиным. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Валерий Гаркалин умер 20 ноября. Медики зафиксировали смерть артиста утром, в 6:30 по московскому времени. Причина смерти Валерия Гаркалина: полиорганная недостаточность, сепсис и септический шок.

Похороны артиста состоятся в тот же день на Миусском кладбище в Москве. Его похоронят рядом с женой Екатериной, которая умерла в 2009 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как писал ранее сайт kp.ru, артист был госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией в начале октября. Его сразу ввели в кому. Через неделю произошло улучшение, и Гаркалина отключили от аппаратов. Однако еще через неделю состояние звезды резко ухудшилось. У него почти полностью были поражены легкие, актер находился в медикаментозной коме и был подключен к аппарату ЭКМО.

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