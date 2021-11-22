Валерия Гаркалина похоронят рядом с женой

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Прощание будет проходить в учебном театре ГИТИСа в 11.00. Это в Большом Гнездниковском переулке, д. 10, - сообщила дочь артиста Ника Гаркалина. - Вход свободный. QR-код не требуется, но если люди плохо себя чувствуют, ГИТИС просит их остаться дома. В здание театра проход будет разрешен только в масках. Отца похоронят на Миусском кладбище.

В ГИТИСе на кафедре эстрадного искусства Валерий Борисович преподавал более 20 лет. Как говорят его студенты, Валерий Борисович был чутким учителем и другом, который умел увидеть и раскрыть талант. Он обладал искромётным чувством юмора и удивительной харизмой. Своей улыбкой завоёвывал сердца людей. И все улыбались ему в ответ. «Мастер был всенародным любимцем публики. Мы все его любили: коллеги, студенты, службы театра — он со всеми был доброжелательным и искренним. Яркие художественные образы, созданные им на сцене и на экране, останутся навсегда в нашей памяти, а крылатыми фразами его героев из фильмов «Катала» и «Ширли-мырли» будут говорить многие поколения. Его уход — невосполнимая утрата. В памяти и сердцах коллег и выпускников его многочисленных курсов он будет жить всегда», - говорится в некрологе на сайте театрального института.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября на 68-м году жизни. Причина смерти – осложнения после коронавируса.

Напомним, 2 октября Валерий Гаркалин попал в инфекционную больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии с 25% поражения легких. В больнице его состояние ухудшилось. Его подключили к аппарату ИВЛ, экстренно перевели в реанимацию и погрузили в медикаментозную кому, через несколько дней подключив к аппарату ЭКМО. В реанимации он провел 40 дней. Хирурги больницы провели операцию - откачали из грудной полости лишний воздух и кровь. Но у Гаркалина начался сепсис (инфекционное заражение крови) и остановить этот процесс было уже невозможно.

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