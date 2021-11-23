Наследство Нины Руслановой: однушка с дизайнерским ремонтом в центре Москвы за 25 миллионов

Нина Русланова всю пандемию соблюдала самоизоляции в своей квартире на Арбате. Фото: кадр Первый канал

75-летняя Нина Русланова не дожила две недели до своего дня рождения. Инициирована проверка действий врачей, лечивших народную артистку. Единственная дочь актрисы Олеся Рудакова написала в Facebook, что в больницу ее мама легла по собственному желанию – подлечиться и пройти обследование на платной основе, но некоторые действия врачей вызвали у нее вопросы. Кроме того, в больнице у Руслановой развилась внутрибольничная пневмония, а затем у народной артистки нашли ковид. Дочь не стала молчать – Олеся была самым близким человеком для Нины Ивановны.

Над кроватью актрисы висят любимые картины и портрет самой Нины Ивановны. Напротив — телевизор. Фото: кадр программы «Идеальный ремонт», Первый канал

Ложилась в больницу Русланова с надеждой подлечиться и вернуться ко дню рождения домой. Жила Нина Ивановна в кирпичном доме в арбатском переулке. Несколько лет назад квартира Руслановой «прославилась» на всю страну. Повод тогда был печальный: сосед неожиданно обвинил артистку в порче машины и требовал денежной компенсации. Суд постановил: женщина, которая царапает машину истца на видео – не Русланова. Однако переживания сказались на здоровье легендарной артистки – на ее больном сердце. После этой истории у Нины Ивановны был второй инсульт. Но она не теряла бодрости духа, следила за здоровьем, занималась собой. С самого начала пандемии Нина Ивановна берегла себя – не общалась с посторонними, не посещала общественных мест, продукты ей приносили домой. Соседи рассказывали, что видели ее недавно во дворе – с палочкой, но улыбчивую, жизнерадостную, общались на бытовые темы.

Из родных у Нины Руслановой – дочь Олеся и 12-летний внук Костя, из-за режима самоизоляции только они последнее время навещали артистку. У артистки была помощница по хозяйству. Квартира на Арбате была обустроена – после второго инсульта ремонт для легендарной артистки сделали специалисты программы «Идеальный ремонт». Тогда передачу назвали: «ремонт на здоровье», хотели не только взбодрить и повысить настроение Нине Ивановне к дню рождения, но и сделать квартиру удобной для нее. Поэтому ликвидировали «некоторые бытовые сложности». Сама Русланова говорила: «Мы живем неплохо».

Любимый томик Пушкина, по которому Русланова тренировала речь и память. Фото: кадр программы «Идеальный ремонт»

Но после ремонта стало еще лучше. Дизайнеры объединили спальню и гостиную со спортивным уголком – для этого задействовали лоджию, сделав ее теплой и соединив визуально с комнатой. Планировку не нарушали - лоджию присоединили к комнате, так как она не выходит за контур здания. Поставили большие теплые окна с шумоизоляцией. На лоджию переместили тренажер, на котором занималась артистка. Отреставрировали и перетянули старую красивую мебель, а также переплели томик Пушкина – старинную книгу, полное собрание сочинений, по которому Русланову тренировала речь. Высота потолков в комнатах 3 метра 20 см, но сама квартира небольшая, поэтому оформили декор в светло-серых тонах, чтобы визуально комната казалась больше. Интерьер дизайнер придумал сделать во французском стиле: у Руслановой много картин, гравюр, их красиво развесили в изголовье кровати на лентах. Нине Ивановне подарили и ремонт, и новую мебель, и даже специальный ортопедический матрас, и воздухоочиститель, установили итальянские межкомнатные двери с реверсивным механизмом.

На утепленной лоджии — спортивный уголок. Фото: кадр программы «Идеальный ремонт»

Подобные квартиры стоят сейчас от 25 миллионов рублей. Наследницы у народной артистки одна – дочь Олеся Рудакова, поэтому никаких споров за имущество не будет.