Светлану Светличную настиг новый удар: у актрисы поражение мозга

Актриса Светлана Светличная Фото: Анатолий БЕЛЯСОВ

Светлана Светличная госпитализирована в психиатрическую клинику с поражением мозга. О том, что актрису настиг новый удар, сообщила ее внучка Мария Ивашова. За последний год знаменитость, по словам родственников, семь раз попадала в больницу.

Черная полоса в жизни Светланы Светличной и не думает заканчиваться. В конце октября артистку экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. По словам внучки Марии Ивашовой, бабуля почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением. "Ее положили в нейрохирургическую реанимацию", - отметила Мария в студии программы "Путь говорят".

Правда, эту информацию неожиданно опроверг сын артистки. По словам Алексея Ивашова, мама проходит лечение в обычной больнице, а слухи о реанимации всего лишь слухи.

Однако через несколько дней Светлана Афанасьевна обеспокоила врачей изменениями в поведении и эмоциональном состоянии. Она то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь. В итоге у 81-летней звезды "Бриллиантовой руки" были диагностированы поражения головного мозга, передает Пятый канал. После консилиума медики перевели знаменитость в психиатрическую клинику.

Невестка актрисы сообщила, что женщина чувствует себя нормально. "Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?" - цитирует Ольгу "360".

Стоит отметить, что госпитализации в психушку предшествовала история исчезновения Светличной. Актриса в течение пяти дней не выходила на связь с близкими. Тогда сын артистки обратился в полицию с заявлением. На поиски были брошены волонтеры и полицейские. Вскоре актриса в эфире шоу Андрея Малахова рассказала об обидах на сына и невестку.